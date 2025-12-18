Новый режим независимых таможенных операций по всей территории Хайнаньского порта свободной торговли /ПСТ/, крупнейшего в мире по площади, обеспечивает более свободный ввоз зарубежных товаров, расширенный охват нулевыми тарифами и более благоприятные условия для бизнеса, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Этот шаг широко рассматривается как знаковый в продолжающихся усилиях Китая по продвижению свободной торговли и расширению открытости на высоком уровне на фоне растущего протекционизма во всем мире. В рамках нового режима тропический остров площадью более 30 000 кв. км был объявлен особой зоной таможенного контроля. Это знаменует собой новый этап в развитии Хайнаньского ПСТ.

Там иностранные компании смогут воспользоваться преимуществами, связанными с деловым климатом, более соответствующим международным стандартам, более низкими налоговыми и производственными издержками, более широким доступом к таким секторам сферы услуг, как здравоохранение и образование, а также использовать Хайнань в качестве платформы для выхода на обширный рынок континентальной части Китая.

Официальные лица описывают двухуровневую специальную таможенную систему как "более свободный доступ на первой линии", что означает более свободную торговлю между Хайнанем и районами за пределами таможенной границы Китая, и "регулируемый доступ на второй линии", что означает поддержание стандартного таможенного контроля в континентальной части Китая.

Доля беспошлинных товаров в ПСТ Хайнань увеличится с 21 проц. до 74 проц., а их количество на острове Хайнань вырастет примерно с 1 900 до 6 600. Импортная продукция, добавленная стоимость которой после обработки на Хайнане достигает не менее 30 проц. от первоначальной, сможет ввозиться для сбыта в других регионах Китая без взимания таможенных пошлин.

Этот шаг демонстрирует решимость Китая к расширению институциональной открытости, заявил глава Китайского института исследований реформ и развития Чи Фулинь. Хайнань, который когда-то был слаборазвитым приграничным форпостом, в 1988 году стал крупнейшей специальной экономической зоной Китая. В генеральном плане, опубликованном в 2020 году, была поставлена цель к середине века превратить остров в высокоуровневую ПСТ с глобальным влиянием.

Согласно официальным данным, с 2020 года в пров. Хайнань было создано более 9 600 новых предприятий с участием иностранных инвестиций. Режим независимых таможенных операций, проводимый по всему острову, соответствует Предложениям ЦК КПК по разработке 15-й пятилетней программы народнохозяйственного и социального развития /2026-2030 гг./, которые предусматривают необходимость дальнейшего расширения открытости внешнему миру.

Этот шаг придаст новый импульс стремлению Китая к содействию высококачественному развитию и достижению цели по основному осуществлению социалистической модернизации к 2035 году, отметил Сюй Дэшунь, научный сотрудник Академии международной торговли и экономического сотрудничества при Министерстве коммерции КНР.

Китайский экономист Хуан Ханьцюань, в свою очередь, указал, что нововведение является четкой позицией второй по величине экономики в мире против протекционизма.

За последние десятилетия Китай создал 22 пилотные зоны свободной торговли, устранил ограничения на иностранные инвестиции в обрабатывающую промышленность и расширил доступ на рынки в таких секторах, как телекоммуникации, здравоохранение и образование.