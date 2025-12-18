Китай запустил режим независимых таможенных операций на Хайнане

Экономика,Китай
176
Айман Аманжолова
корреспондент

Новый режим независимых таможенных операций по всей территории Хайнаньского порта свободной торговли /ПСТ/, крупнейшего в мире по площади, обеспечивает более свободный ввоз зарубежных товаров, расширенный охват нулевыми тарифами и более благоприятные условия для бизнеса, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Kazpravda.kz

Этот шаг широко рассматривается как знаковый в продолжающихся усилиях Китая по продвижению свободной торговли и расширению открытости на высоком уровне на фоне растущего протекционизма во всем мире. В рамках нового режима тропический остров площадью более 30 000 кв. км был объявлен особой зоной таможенного контроля. Это знаменует собой новый этап в развитии Хайнаньского ПСТ.

Там иностранные компании смогут воспользоваться преимуществами, связанными с деловым климатом, более соответствующим международным стандартам, более низкими налоговыми и производственными издержками, более широким доступом к таким секторам сферы услуг, как здравоохранение и образование, а также использовать Хайнань в качестве платформы для выхода на обширный рынок континентальной части Китая.

Официальные лица описывают двухуровневую специальную таможенную систему как "более свободный доступ на первой линии", что означает более свободную торговлю между Хайнанем и районами за пределами таможенной границы Китая, и "регулируемый доступ на второй линии", что означает поддержание стандартного таможенного контроля в континентальной части Китая.

Доля беспошлинных товаров в ПСТ Хайнань увеличится с 21 проц. до 74 проц., а их количество на острове Хайнань вырастет примерно с 1 900 до 6 600. Импортная продукция, добавленная стоимость которой после обработки на Хайнане достигает не менее 30 проц. от первоначальной, сможет ввозиться для сбыта в других регионах Китая без взимания таможенных пошлин.

Этот шаг демонстрирует решимость Китая к расширению институциональной открытости, заявил глава Китайского института исследований реформ и развития Чи Фулинь. Хайнань, который когда-то был слаборазвитым приграничным форпостом, в 1988 году стал крупнейшей специальной экономической зоной Китая. В генеральном плане, опубликованном в 2020 году, была поставлена цель к середине века превратить остров в высокоуровневую ПСТ с глобальным влиянием.

Согласно официальным данным, с 2020 года в пров. Хайнань было создано более 9 600 новых предприятий с участием иностранных инвестиций. Режим независимых таможенных операций, проводимый по всему острову, соответствует Предложениям ЦК КПК по разработке 15-й пятилетней программы народнохозяйственного и социального развития /2026-2030 гг./, которые предусматривают необходимость дальнейшего расширения открытости внешнему миру.

Этот шаг придаст новый импульс стремлению Китая к содействию высококачественному развитию и достижению цели по основному осуществлению социалистической модернизации к 2035 году, отметил Сюй Дэшунь, научный сотрудник Академии международной торговли и экономического сотрудничества при Министерстве коммерции КНР.

Китайский экономист Хуан Ханьцюань, в свою очередь, указал, что нововведение является четкой позицией второй по величине экономики в мире против протекционизма.

За последние десятилетия Китай создал 22 пилотные зоны свободной торговли, устранил ограничения на иностранные инвестиции в обрабатывающую промышленность и расширил доступ на рынки в таких секторах, как телекоммуникации, здравоохранение и образование.

#Китай #налоги #торговля #Хайнань

Популярное

Все
Преемственность поколений – опора Satbayev University
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
В области Абай презентовали 25 новых книг
Центр академического превосходства
Древнее искусство Великой степи
Чтоб свет не гас и батареи грели
Дороги творчества Жумабая Шаштайулы
В стране ценят человека труда
В Алматы открылась новая библиотека
Укрепляя статус индустриального центра
Природный газ пришел и в Сабалак
Прогресс сельского хозяйства – развитие всей страны
Первый шаг к цифровому Alatau
Сельские территории: надежда на обученных акимов
Указ Президента Республики Казахстан О награждении государственными наградами Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Новая жизнь сельской медицины
Внедрили лучшие технологии
Зимняя сказка для города
Ливневки защитят от подтоплений
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
Президент Ирана прибыл в Акорду
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Иранская компания построит молочный завод в Казахстане
Завершен второй этап строительства проспекта
Итоги большого общественного пути
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
Метель и осадки продолжатся в Казахстане
Следим за финалом, ожидаем побед
Казахстан построит транспортно-логистический терминал в иранском порту Шахид Раджаи
В Костанайской области открываются новые школы и внедряются современные стандарты
В Мангистау реализуется первый в Центральной Азии проект морской аквакультуры
Новый цифровой маршрут: как Казахстан превращает транзит данных в стратегическое преимущество
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Запущен завод по переработке мяса птицы
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги

Читайте также

Казахстан вошел в топ-7 новогодних направлений для китайски…
Бектенов поручил проработать перечень новых промышленных пр…
Рост ВВП Казахстана за 11 месяцев 2025 года составил 6,4%
Более 80% геологических данных Казахстана уже оцифровано

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]