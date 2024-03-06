Китайский капитал направится на корпоративное кредитование в Казахстане

О подобной перспективе делегация Казахстана во главе с председателем АРРФР Мадиной Абылкасымовой и главой Нацбанка Тимуром Сулейменовым договорилась в ходе визита в Китай, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АРРФР

Фото: egov.kz

Сообщается, что казахстанская делегация провела переговоры с регуляторами финансового рынка, в частности с Народным банком Китая и Национальной администрацией по финансовому регулированию Китайской Народной Республики, а также с Ассоциацией банков Китая и крупнейшими банковскими структурами КНР.

Стороны договорились оказывать содействие финансовым институтам двух стран и создавать благоприятные условия для расширения финансово-банковского сотрудничества. Основные направления взаимодействия между регуляторами будут закреплены в соответствующем трехстороннем документе, подписание которого планируется до конца 2024 года.

Предполагается, что деятельность банков с участием китайского капитала активизируется, в том числе, в корпоративном кредитовании по ключевым отраслям экономики Казахстана.