Китайский миллиардер съел приклеенный к стене банан за $6 миллионов

США, Lifestyle
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Банан был куплен на аукционе

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Миллиардер Джастин Сан съел ранее купленный им на аукционе приклеенный к стене банан за $6,2 млн, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру.

Как сообщает Barron's, концептуальное произведение искусства под названием «Комедиант» итальянского художника Маурицио Каттелана было продано за рекордные $6,2 млн. Оно представляет собой банан, приклеенный скотчем к стене.

Его покупателем стал Джастин Сан, основатель криптовалютной платформы TRON. Вскоре после покупки Сан объявил о намерении съесть банан в рамках «уникального художественного опыта», подчеркивая его значимость как в мире искусства, так и в популярной культуре.

«Я никогда не думал, что скажу эти слова: шесть миллионов долларов за банан», — шутит он.

Вскоре миллиардер выполнил свое обещание и съел плод, открепив его от стены.

Произведение «Комедиант» впервые было представлено на Art Basel в Майами-Бич в 2019 году, где вызвало споры среди зрителей о том, является ли это настоящим искусством или же просто шуткой.

Джастин Сан — предприниматель китайского происхождения, который свои первые деньги заработал на приложении Peiwo, китайском аналоге Snapchat. В 2014 году он вступил в ряды криптосообщества и с тех пор сосредоточился на блокчейн-проектах.

#рекорд #миллиардер #аукцион #банан

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