Молодежный ресурсный центр «Астана жастары» в честь Международного женского дня - 8 марта организовал в столице праздничную акцию «Көктем шуағы», в которой активное участие приняли волонтеры центра. Также акимат района Сарайшык провел аналогичную акцию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат Астаны

Волонтеры поздравили женщин с праздником и вручили им букеты цветов на центральных улицах столицы и в местах массового скопления жителей.

Девушки и женщины, получившие неожиданный сюрприз, поблагодарили волонтеров и выразили им свои теплые пожелания.

По словам организаторов, в рамках акции женщинам, которые вносят вклад в развитие столицы, подарили тысячу тюльпанов.

В столичном районе Сарайшык женщинам раздавали букеты цветов. Праздничное мероприятие организовано акиматом района Сарайшык.