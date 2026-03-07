В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы

Столица
98

Молодежный ресурсный центр «Астана жастары» в честь Международного женского дня - 8 марта организовал в столице праздничную акцию «Көктем шуағы», в которой активное участие приняли волонтеры центра. Также  акимат района Сарайшык провел аналогичную акцию,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на  акимат

Фото: акимат Астаны

Волонтеры поздравили женщин с праздником и вручили им букеты цветов на центральных улицах столицы и в местах массового скопления жителей.

Девушки и женщины, получившие неожиданный сюрприз, поблагодарили волонтеров и выразили им свои теплые пожелания.

По словам организаторов, в рамках акции женщинам, которые вносят вклад в развитие столицы, подарили тысячу тюльпанов.

В столичном районе Сарайшык женщинам раздавали букеты цветов. Праздничное мероприятие организовано акиматом района Сарайшык.

«Жителям было роздано 200 тюльпанов, 20 игрушек и воздушных шаров. Это стало неожиданным праздничным сюрпризом для прохожих, подарило им хорошее настроение», - сказали в акимате.

#Астана #столица #волонтеры

