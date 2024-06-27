Кладоискатели подняли ценности с затонувших испанских парусников

Во Флориде нашли серебро с испанских парусников, затонувших в 1715 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

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В американском штате Флорида группа кладоискателей сумела поднять 214 серебряных монет и другие ценности с парусников, затонувших 300 лет назад.

Как сообщает CBS News, в 1715 году корабли испанского флота, вывозившего в Европу золото, серебро и драгоценные камни, попали в сильный шторм. 11 судов пошли ко дну. Спустя столетия их обломки нашли, однако поднять груз не удалось.

Кладоискатели, решившие попытать удачу в местах, где затонули корабли, до сих пор находят золото и серебро. Кроме того, иногда волны выносят сокровища на берег. Законы штата Флорида требуют отдавать 20 процентов находок государственным музеям. Остатком можно распоряжаться по своему усмотрению.

Стоимость 214 монет, найденных на этот раз, составляет от сотен тысяч до миллионов долларов. Для сравнения, стоимость 350 золотых монет, найденных в том же месте в 2015 году, оценивалась в 4,5 миллиона долларов. В том же году другой кладоискатель нашел на затонувших испанских парусниках артефакты на миллион долларов.

Ранее сообщалось, что колумбийские власти отправили экспедицию к затонувшему паруснику «Сан-Хосе», который вез сокровища стоимостью 20 миллиардов долларов. Власти страны собирались вложить в проект около 4,5 миллиона долларов.