Климат и ядерные отходы

Общество
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По материалам международных информационных агентств обзор подготовил Аскар Султан

Таяние арктических льдов и повышение уровня моря может угрожать безопасности ядерных отходов времен холодной войны, захороненных в США несколько десятилетий назад. Такое предположение сделано в докладе счетной палаты правительства США, пишет ABC News.

фото из архива "КП"

В документе говорится, что вредные отходы, захороненные под бывшими полигонами для испытаний ядерного оружия, могут нести опасность, если выбросы парниковых газов, вызывающие изменение климата, продолжатся такими же темпами. Анализ остатков ядерного мусора в Тихом океане, Гренландии и Испании свидетельствует о том, что повышение температуры может привести к распространению радиоактивного загрязнения с этих полигонов в ближайшие десятилетия.

#США #Правительство #климат #ядерные отходы

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