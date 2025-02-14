Огромные клубы дыма в районе железнодорожного вокзала напугали астанчан

14 февраля в районе Сарыарка на улице Гёте произошел хлопок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным дежурного по отделению КТЖ, на 12-м сортировочном пути произошел хлопок в контейнере на платформе. На месте происшествия незамедлительно прибыли спасатели.

Возгораний не было. Жертв нет. В результате происшествия один человек получил незначительный порез руки от осколка. Бригада скорой медицинской помощи оказала помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

По данным департамента полиции на транспорте, взорвался грузовой контейнер. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта".

По словам очевидцев, сначала раздался взрыв, а затем пошли огромные клубы дыма.

Как сообщили в пресс-службе КТЖ, предварительно в контейнере находился груз — электрооборудование (трансформаторы, генераторы). Жертв и пострадавших нет. Контейнер принадлежал частной компании.