В глазах мирового медицинского сообщества Казахстан уже более 40 лет является родиной первичной медико-санитарной помощи и ассоциируется с ее развитием. Об этом заявила министр здравоохранения Ажар Гиният в ходе прошедшей встречи студентов Казахстанского Национального университета имени Асфендиярова с директором Европейского бюро ВОЗ Хансом Клюге.

– Казахстан – лидер преобразований в области первичной медико-санитарной помощи. ПМСП сегодня важна, как никогда, – заявил Ханс Клюге. – В 2016 году ВОЗ и Казахстан совместно создали Европейский центр ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи. За последние два года наша работа значительно ускорилась. Ваша страна показывает миру пример перехода от концепции к действиям в укреплении ПМСП.

Казахстан является членом ООН и ВОЗ с 1992 года. Всемирная организация здравоохранения на протяжении всего этого времени предоставляет техническую, консультативную, методологическую помощь и поддержку в решении актуальных вопросов общественного здравоохранения. В период пандемии COVID-19 ВОЗ оказывала нашей респуб­лике гуманитарную помощь.

Доктор Клюге был избран региональным директором ЕвроВОЗ в 2019 году и вступил в должность в феврале 2020 года. Ровно год назад в первую же неделю на своем посту региональный директор посетил Казахстан с рабочим визитом.

– Это демонстрирует то, что региональное европейское бюро ВОЗ и ее директор придают особо значение сотрудничеству с республикой, – отметила Ажар Гиният. – Казахстан совместно с ВОЗ делает все возможное, чтобы ПМСП стала ведущим вектором в обеспечении и предоставлении услуг здравоохранения.

Как известно, ключевыми международными документами о ПМСП являются Алматинская декларация 1978 года и Декларация Астаны 2018 года. Обе декларации содержат в себе призыв всех стран к принятию срочных и эффективных мер для внед­рения и усиления первичной медико-санитарной помощи во всем мире. Примечательно, что Алматинская декларация по ПМСП известна не только врачам и политикам сферы здравоохранения, но и каж­дому студенту-медику во всем мире.

– Сегодня общепризнанно, что сильная система ПМСП дает лучшие показатели здоровья населения при меньших затратах и более высокой общественной удовлетворенности медицинской помощью, – отметила Ажар Гиният. – В этой связи подготовка кадров в области ПМСП играет важную роль.

По мнению Министерства здравоохранения, с каждым годом растет престиж профессии врача. Все больше молодежи связывает себя с медициной. Ежегодно медицинские вузы выпускают более 9 тыс. специалистов.

– На сегодняшний день большинство студентов имеет высокий уровень владения английским языком. Ежегодно государством увеличивается финансирование стипендиального фонда для студентов. Уделяется внимание увеличению заработной платы врачам, – заявила глава ведомства.

По ее словам, с учетом ежегодного повышения заработной платы врачей в 2023 году предусмотрено увеличение до 550 тыс. тенге, что в 2,5 раза выше средней заработной платы в стране.

– Ежегодное повышение заработной платы медицинским работникам будет продолжаться, – уточнила Ажар Гиният.

Она также отметила, что по поручению Главы государства Министерством разработан проект закона по юридической и финансовой защите медицинских работников, который предусматривает профессиональное страхование медицинских работников от медицинских ошибок.

Сегодня в организациях ПМСП функционируют более 12 тыс. участков, в том числе врачей общей практики – 9 636. В ПМСП также внедрены вторая медсестра для участкового терапевта и педиатра и третья медсест­ра – для врачей общей практики. Введены должности социальных работников и психологов. Помимо этого, в 2018 году была внедрена программа управления заболеваниями, предназначенная для поддержки людей с хроническими неинфекционными заболеваниями, которая направлена на предоставление помощи пациентам в управлении своим заболеванием путем координированных мер, включая самопомощь и соблюдение плана лечения. Во всех регионах страны внедряются центры лучших практик ПМСП, обеспечивающие население наиболее оптимальным комплексом достаточных и эффективных медицинских, социальных, психологических услуг.

– Развитие ПМСП продолжилось в период пандемии коронавирусной инфекции. Хотелось бы от имени Министерства здравоохранения и лично от себя поблагодарить всех врачей за их самоотверженный и героический труд в эти непростые времена, – сказала Ажар Гиният. – Нашим ведомством в срочном порядке были пересмотрены подходы по оказанию медицинской помощи на уровне ПМСП, а именно были внедрены мобильные бригады, оказывалось бесплатное лекарственное обеспечение пациентам с коронавирусной инфекцией на амбулаторном уровне, были развернуты дневные стационары, проводилось активное динамическое наблюдение пациентов из групп риска с использованием дистанционных медицинских услуг. Большая работа проделана по развитию транспортной медицины. В прошлом году приобретено 10 передвижных медицинских комплексов – это свое­го рода «поликлиника на колесах», которых теперь по стране насчитывается 149 единиц. Сегодня они выезжают в труднодоступные отдаленные села для предоставления медицинской помощи населению.

После выступлений Ажар Гиният и Ханса Клюге студенты КазНМУ смогли задать им дополнительные вопросы в отношении компетенций для ПМСП. В завершение события решением сената университета доктору Клюге присвоили звание Почетного профессора КазНМУ имени Асфендиярова.