Свежий выпуск
Ключ к здоровью
Миленькая Юлия
Корреспондент Алматинского корпункта

В глазах мирового медицинского сообщества Казахстан уже более 40 лет является родиной первичной медико-санитарной помощи и ассоциируется с ее развитием. Об этом заявила министр здравоохранения Ажар Гиният в ходе прошедшей встречи студентов Казахстанского Национального университета имени Асфендиярова с директором Европейского бюро ВОЗ Хансом Клюге.

– Казахстан – лидер преобразований в области первичной медико-санитарной помощи. ПМСП сегодня важна, как никогда, – заявил Ханс Клюге. – В 2016 году ВОЗ и Казахстан совместно создали Европейский центр ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи. За последние два года наша работа значительно ускорилась. Ваша страна показывает миру пример перехода от концепции к действиям в укреплении ПМСП.

Казахстан является членом ООН и ВОЗ с 1992 года. Всемирная организация здравоохранения на протяжении всего этого времени предоставляет техническую, консультативную, методологическую помощь и поддержку в решении актуальных вопросов общественного здравоохранения. В период пандемии COVID-19 ВОЗ оказывала нашей респуб­лике гуманитарную помощь.

Доктор Клюге был избран региональным директором ЕвроВОЗ в 2019 году и вступил в должность в феврале 2020 года. Ровно год назад в первую же неделю на своем посту региональный директор посетил Казахстан с рабочим визитом.

– Это демонстрирует то, что региональное европейское бюро ВОЗ и ее директор придают особо значение сотрудничеству с республикой, – отметила Ажар Гиният. – Казахстан совместно с ВОЗ делает все возможное, чтобы ПМСП стала ведущим вектором в обеспечении и предоставлении услуг здравоохранения.

Как известно, ключевыми международными документами о ПМСП являются Алматинская декларация 1978 года и Декларация Астаны 2018 года. Обе декларации содержат в себе призыв всех стран к принятию срочных и эффективных мер для внед­рения и усиления первичной медико-санитарной помощи во всем мире. Примечательно, что Алматинская декларация по ПМСП известна не только врачам и политикам сферы здравоохранения, но и каж­дому студенту-медику во всем мире.

– Сегодня общепризнанно, что сильная система ПМСП дает лучшие показатели здоровья населения при меньших затратах и более высокой общественной удовлетворенности медицинской помощью, – отметила Ажар Гиният. – В этой связи подготовка кадров в области ПМСП играет важную роль.

По мнению Министерства здравоохранения, с каждым годом растет престиж профессии врача. Все больше молодежи связывает себя с медициной. Ежегодно медицинские вузы выпускают более 9 тыс. специалистов.

– На сегодняшний день большинство студентов имеет высокий уровень владения английским языком. Ежегодно государством увеличивается финансирование стипендиального фонда для студентов. Уделяется внимание увеличению заработной платы врачам, – заявила глава ведомства.

По ее словам, с учетом ежегодного повышения заработной платы врачей в 2023 году предусмотрено увеличение до 550 тыс. тенге, что в 2,5 раза выше средней заработной платы в стране.

– Ежегодное повышение заработной платы медицинским работникам будет продолжаться, – уточнила Ажар Гиният.

Она также отметила, что по поручению Главы государства Министерством разработан проект закона по юридической и финансовой защите медицинских работников, который предусматривает профессиональное страхование медицинских работников от медицинских ошибок.

Сегодня в организациях ПМСП функционируют более 12 тыс. участков, в том числе врачей общей практики – 9 636. В ПМСП также внедрены вторая медсестра для участкового терапевта и педиатра и третья медсест­ра – для врачей общей практики. Введены должности социальных работников и психологов. Помимо этого, в 2018 году была внедрена программа управления заболеваниями, предназначенная для поддержки людей с хроническими неинфекционными заболеваниями, которая направлена на предоставление помощи пациентам в управлении своим заболеванием путем координированных мер, включая самопомощь и соблюдение плана лечения. Во всех регионах страны внедряются центры лучших практик ПМСП, обеспечивающие население наиболее оптимальным комплексом достаточных и эффективных медицинских, социальных, психологических услуг.

– Развитие ПМСП продолжилось в период пандемии коронавирусной инфекции. Хотелось бы от имени Министерства здравоохранения и лично от себя поблагодарить всех врачей за их самоотверженный и героический труд в эти непростые времена, – сказала Ажар Гиният. – Нашим ведомством в срочном порядке были пересмотрены подходы по оказанию медицинской помощи на уровне ПМСП, а именно были внедрены мобильные бригады, оказывалось бесплатное лекарственное обеспечение пациентам с коронавирусной инфекцией на амбулаторном уровне, были развернуты дневные стационары, проводилось активное динамическое наблюдение пациентов из групп риска с использованием дистанционных медицинских услуг. Большая работа проделана по развитию транспортной медицины. В прошлом году приобретено 10 передвижных медицинских комплексов – это свое­го рода «поликлиника на колесах», которых теперь по стране насчитывается 149 единиц. Сегодня они выезжают в труднодоступные отдаленные села для предоставления медицинской помощи населению.

После выступлений Ажар Гиният и Ханса Клюге студенты КазНМУ смогли задать им дополнительные вопросы в отношении компетенций для ПМСП. В завершение события решением сената университета доктору Клюге присвоили звание Почетного профессора КазНМУ имени Асфендиярова.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 апреля
Агент иностранной разведки планировал покушение на Президента Казахстана (видео)
Смаилов – казахстанцам: "Ни один актуальный вопрос не останется незамеченным"
Рабочий погиб на шахте "АрселорМиттал Темиртау"
Водителя приехавшей на экстренный вызов скорой оштрафовали после жалобы карагандинца – СМИ
Мощный взрыв произошел в центре Баку
Житель Германии 87 раз вакцинировался от коронавируса
Краснокнижных розовых пеликанов сняли на видео в Костанайской области
85 жилых домов подтоплено с начала паводкового периода в Казахстане
Более 170 жилых домов подтопило в ЗКО: эвакуированы свыше 600 человек
Спасение пытавшегося сброситься с моста мужчины попало на видео в Нур-Султане
Уже в трех районах ЗКО объявлен режим ЧС
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Украина находится в состоянии масштабной гуманитарной катастрофы
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
В Казахстане впервые применен самый дорогой в мире укол – Zolgensma
Новые реформы Токаева: какую роль в реализации могут сыграть участники молодежного кадрового резерва
О ценах на жилье в Казахстане высказался глава Мининдустрии
Досудебное урегулирование спора между ЧСИ и сторонами могут ввести в Казахстане
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Молодая казахстанка руководит сразу двумя заводами сельхозтехники в Костанае
Более 500 тыс. тонн продукции не пропустили в Казахстан
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Кто такой Увайс Ахтаев и почему он был любимцем Алматы в 50-х годах прошлого века
С 8 марта Аэрофлот отменяет рейсы в Казахстан
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"На встречи со мной не надо приглашать чиновников" – Бозумбаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 марта
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Водителей с наклейками Z, V, O на авто будут задерживать
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 марта
Редкое фото молодого Касым-Жомарта Токаева появилось в Сети
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 марта
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт

Читайте также

Свежий выпуск
Гонцы весны
Свежий выпуск
Даль веков Мориса Симашко
Свежий выпуск
О самом важном – без купюр
Свежий выпуск
С учетом гендера и обстоятельств
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021