КНБ ликвидировал наркоканал из южных регионов РК

По подозрению в организации этого канала задержаны 2 гражданина Казахстана

Фото: КНБ РК

О ликвидированном наркоканале сообщили в КНБ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Департамент КНБ по Карагандинской области пресек канал поставки наркотических средств в Караганду из южных регионов страны.

«По подозрению в организации этого канала задержаны 2 гражданина Казахстана. В ходе обысков по местам жительства фигурантов дела изъяты 30 кг наркотического средства гашиш, обрез и травматическое оружие. Проводится досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», – рассказали правоохранители.

Иная информация разглашению не подлежит, добавили в госоргане.