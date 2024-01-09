КНБ отчитался об изъятии оружия и боеприпасов за год

Комитет национальной безопасности сообщил о результатах проведенных совместно с полицией и органами прокуратуры оперативно-розыскных мероприятий по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного во время "январских событий", передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается, что по итогам года ликвидированы 14 каналов незаконного оборота оружия и 7 цехов по его кустарному изготовлению.

"Изъяты 51 автомат Калашникова, 192 ружья, 165 пистолетов, 45 гранат, 2 гранатомета, 4 снаряда и мин, 7 взрывчатых устройств и 36 870 патронов различного калибра", – отметили в пресс-службе ведомства.

Мероприятия по борьбе с незаконным оборотом оружия продолжаются, добавили в комитете.