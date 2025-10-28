КНБ предотвратил теракт в Алматы

Закон и Порядок
127
Айман Аманжолова
корреспондент

Теракт планировался пятью иностранными гражданами, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу КНБ

Иллюстративное фото: kazpravda.kz

Все они арестованы, ведется следствие.

Наряду с этим, в сентябре и октябре текущего года по подозрению в пропаганде терроризма взяты под стражу в рамках уголовных дел 8 граждан Казахстана.

Информация о ходе расследования в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

За этот же период по материалам КНБ за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы приговорены 6 лиц.

Всего с начала года к уголовной ответственности за аналогичные преступления привлечено 89 лиц, 6 из которых иностранцы.

 

#КНБ #Алматы #теракт

