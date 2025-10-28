КНБ предотвратил теракт в Алматы
127
Теракт планировался пятью иностранными гражданами, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу КНБ
Все они арестованы, ведется следствие.
Наряду с этим, в сентябре и октябре текущего года по подозрению в пропаганде терроризма взяты под стражу в рамках уголовных дел 8 граждан Казахстана.
Информация о ходе расследования в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
За этот же период по материалам КНБ за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы приговорены 6 лиц.
Всего с начала года к уголовной ответственности за аналогичные преступления привлечено 89 лиц, 6 из которых иностранцы.