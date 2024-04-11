КНБ сообщил о задержании работников миграционной службы в Таразе

Они подозреваются в получении взятки в сумме 500 тысяч тенге за общее покровительство нелегально пребывающим иностранным гражданам, передает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

10 апреля Департаментом КНБ по Жамбылской области совместно с управлением собственной безопасности Департамента полиции задержаны два сотрудника миграционной службы Управления полиции города Тараз.

По данным КНБ, они подозреваются в получении взятки в сумме 500 тысяч тенге за общее покровительство нелегально пребывающим иностранным гражданам.

Задержанные лица водворены в изолятор временного содержания.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 366 Уголовного кодекса.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, добавили в пресс-службе.