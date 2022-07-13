КНБ: тридцатилетний рубеж

Защита национальных интересов – приоритетное направление деятельности любого государства. В нашей стране вот уже 30 лет на страже фундаментальных основ государственности стоит Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.

КНБ работает с особыми угрозами, способными нанести разрушительный ущерб безопасности и стабильности нашего общества. И речь здесь не только о терроризме и шпионаже. В числе прорабатывае­мых направлений – деятельность транснациональных преступных сообществ и наркокартелей, которые в условиях кризиса наращивают свою активность.

Конечно, преступники действуют тайно, широко применяют новейшие технологии и маскируются под законную деятельность. А потому и КНБ постоянно наращивает потенциал: для успешного противодействия преступному миру за 30 лет независимости специальный госорган стал службой с высокоэффективной системой управления оперативными, кадровыми, аналитическими и техническими ресурсами.

Но мир не стоит на месте. Для того, чтобы шагать в ногу со временем, безусловно, должны измениться и основные ориентиры в работе, в том числе для КНБ. Необходимо новое отношение ко многим фундаментальным вещам.

При этом имеющийся потенциал КНБ способен обеспечить надежную защиту от скрытых действий внешнего врага и непоколебимость конституционных основ Казахстана. Созданный 13 июля 1992 года Комитет национальной безопасности стал важным шагом на пути укрепления нашей независимости. Как говорят в КНБ, это ответственная миссия и священный долг для каждого сотрудника главной спецслужбы страны.

За годы независимости КНБ провел ряд масштабных контрразведывательных и разведывательных операций. Это результаты ежедневной и кропотливой работы профессиональных оперативных сотрудников, следователей, аналитиков. В копилке славных дел, героических событий и ярких дат «золотая коллекция» спецопераций: «Набат», «Сапфир», «Виктория»…

За их безупречное проведение в юбилейные дни КНБ не раз говорилось о благодарности и признании ветеранскому корпусу, который стал хранителем традиций и посвятил свою жизнь служению Отечеству, сделал все для защиты национальной безопасности Казахстана. Не меньше гордятся сотрудники КНБ и результатами проведенной не так давно операции «Жусан». Этот уникальный и беспрецедентный опыт по возвращению наших граждан из Сирии изучают сейчас многие страны мира.

Говоря о профессионализме и чувстве долга тех, кто сегодня успешно противодействует международному терроризму и экстремизму, ставит заслон организованной преступности и коррупции, надежно охраняет государственную границу, мы должны понимать, что служба в органах КНБ – это благородное дело, которому настоящие патриоты отдают всю свою жизнь от молодости и до почетного звания ветерана. Ежедневный кропотливый труд оперативных работников, когда они без оглядки на лишения и сложности, порой рискуя здоровь­ем и жизнью, отдают все свои силы на защиту Родины, бесценен. Ведь смелость и инициативность, высокие морально-волевые качества, а также умение переиграть противника, предвидеть и не допустить тяжелых последствий, которые так необходимы в разведке и контрразведке, не приходят сами по себе. Они нарабатываются временем, опытом и обстоятельствами.

На современном этапе особое место в системе обеспечения национальной безопасности страны занимает внешняя разведка. И не только потому, что в мире правит тезис «Дорогая разведка лучше дешевой войны». За годы независимости сформирована полноценная разведслужба, которая успешно решает широкий спектр задач. В процессе ее создания и развития был учтен опыт ведущих зарубежных спецслужб.

Отечественная разведка идет в ногу со временем, использует в работе современные технологии, системы сбора и анализа информации. Самый главный фактор, влияющий на успешное решение задач Службы внешней разведки – это правильно подобранный и обученный штат сотрудников.

Свой уникальный опыт и меж­дународное признание обрела сегодня и Служба контрразведки, призванная обеспечивать адекватное реагирование на разведывательно-подрывные акции. Отечественные контрразведчики выстроили собственные системы защиты государственных секретов, противодействия разведывательно-подрывной деятельности и незаконному вмешательству во внутренние дела Казахстана.

Не менее масштабные задачи стоят также перед Службой антитеррора. Ведь до сих пор имеются риски вовлечения в террористическую и пособническую деятельность международных террористических организаций граждан РК. В прошлом году сотрудники КНБ предотвратили на ранней стадии три насильственные акции террористического характера. Кроме того, уже в первом квартале этого года на стадии подготовки задержан радикал-одиночка, который планировал организовать теракт и массовые беспорядки.

Надо сказать, что помимо пресечения основной акцент в деятельности органов национальной безопасности по линии антитеррора сделан на профилактику терроризма и религиозного экстремизма. Совместно с заинтересованными государственными органами реализуется масштабная программа по дерадикализации и реабилитации приверженцев деструктивных религиозных течений.

Координация этой деятельности осуществляется через Антитеррористический центр Рес­публики Казахстан. В регионах функционируют 205 его комиссий. Они выявляют и устраняют факторы, способствующие распространению идей терроризма в социально-экономической, образовательной, культурной и духовной сферах. Напомним, что для поддержания боевой готовности штаб АТЦ провел три командно-штабных и 29 оперативно-тактических учений.

Одно из ключевых контрразведывательных подразделений комитета – Служба экономичес­кой безопасности. Выступая на исторической коллегии в июне 2020 года в КНБ, Президент страны Касым-Жомарт Токаев, обозначив пакет первоочередных задач, назвал работу этой службы полезной и актуальной. И такой она была на протяжении всей тридцатилетней истории КНБ. Только с начала 2022 года предотвращены попытки нанесения экономичес­кого ущерба государству на сумму свыше 900 млрд тенге.

По линии противодействия деятельности преступных групп КНБ в текущем году из незаконного оборота изъяты 691 единица оружия, 54 гранаты и 17 000 бое­припасов.

Что же касается борьбы с нар­кобизнесом, то только за шесть месяцев этого года сотрудники КНБ пресекли деятельность 15 нар­колабораторий, ликвидировали 23 международных и 40 региональных наркоканалов. Изъято более 680 кг различных видов наркотиков и 8 тонн прекурсоров.

Особое внимание в КНБ уделяют и кибербезопасности страны, политике информатизации комитета, его подразделений и ведомств. Быстрое развитие процессов автоматизации, проникновение информационных технологий во все сферы современной жизни привели к новым возможностям несанкционированного доступа к ресурсам и данным, а также к высокой их уязвимости и блокированию. Особый интерес – к информационным ресурсам государственных органов, которые подвергаются массированным компьютерным атакам.

О масштабах этих атак говорит хотя бы такой факт: в прошлом году «Единым шлюзом доступа к интернету», а также «Единым шлюзом электронной почты Государственных органов» было заблокировано более 150 млн угроз и инцидентов информационной безопасности, из них около 35 млн – это вредоносные письма, которые направлялись в адрес наших государственных органов. Выявлены и пресечены и факты кибершпионажа. Отдельные из них посягали на критически важные объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны.

Большое внимание в КНБ уделяется международному сотрудничеству. Так, в рамках взаимодействия регулярно проводятся совместные операции с иностранными партнерами как ближнего, так и дальнего зарубежья. И здесь широк спектр совместных работ.

За первое десятилетие независимости приложены титаничес­кие усилия по формированию пограничной инфраструктуры на новых участках государственной границы, создавались новые объединения, соединения и части, силы быстрого реагирования. Именно в этот период протяженность охраняемого и контролируе­мого участка Государственной границы Республики Казахстан увеличилась более чем в пять раз. А за 30 лет развития эти показатели увеличились более чем в 10 раз – от 1 700 км до более 15 тыс. км сухопутного и морского участков.

Особый интерес представляет та составляющая, которая сделает нашу границу интеллектуальной. Пограничная служба в рамках реа­лизации государственной программы «Цифровой Казахстан» с 2021 года поэтапно оснащается новейшими техническими средствами, позволяю­щими вес­ти производство в электронном формате. Приобретены передовые средства охраны границы – БПЛА, мобильные оптико-электронные системы наблюдения дальнего действия и многое другое. Под­разделения максимально оснащены современным оборудованием пограничного контроля, обмундированием, амуницией, снаряжением.

И конечно, появились серьезные результаты. С начала года в сфере охраны государственной границы задержано 2 315 правонарушителей. На Каспии пресечена деятельность 110 нарушителей режима территориальных и внут­ренних вод, изъято 466 085 км орудий браконьерского лова. Предот­вращенный ущерб составил более 1,9 млрд тенге.

И в завершение хочется также остановиться на кадровом составе комитета. Это настоящие патрио­ты страны. Это люди, которые полностью и без остатка отдают себя службе.

В Казахстане выстроена современная система подготовки будущих офицеров, функционируют передовые военные учебные заведения – Академия КНБ и Пограничная академия КНБ. Аналитические способности, стратегический подход и глубокое понимание современных вызовов и угроз, а также истинный патрио­тизм и верность присяге позволят им стать достойной сменой ныне работающим сотрудникам.

Словом, в стране приняты меры для повышения уровня защищенности личности, общества и государства. Модернизированная сис­тема национальной безопаснос­ти готова ответить на вызовы любой сложности.