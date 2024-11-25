КНБ выявил 10 сторонников радикальной религиозной идеологии

Один из фигурантов готовил теракт в условиях заключения

Фото: пресс-служба КНБ РК

Комитетом национальной безопасности совместно с МВД при координации прокуратуры Алматинской области в учреждениях уголовно-исполнительной системы Алматинской, Костанайской областей и области Жетысу пресечена деятельность 10 сторонников радикальной религиозной идеологии, передает Kazpravda.kz

Как отметили в КНБ, по предварительным данным, один из фигурантов готовил теракт в условиях заключения, а остальные принимали участие в пропаганде терроризма и вербовке людей в целях организации террористической деятельности.

В ходе обысков по местам отбывания наказания изъято холодное оружие, смартфоны и иные вещественные доказательства.

«Один из подозреваемых имеет судимость за экстремизм. Остальные отбывают наказание за убийство, разбои и кражи. Также в Алматы был задержан их подельник, находившийся на пробационном контроле. Ведутся досудебные расследования по статьям 255, 256 и 259 Уголовного кодекса», – говорится в сообщении.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, добавили в комитете.