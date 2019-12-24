"Күнделік" невыгоден акиматам, потому что делает прозрачной систему образования – Назарбаева

Под председательством главы верхней палаты Парламента Дариги Назарбаевой состоялось заседание Бюро Сената, на котором было рассмотрено предложение о внесении 11 вопросов в повестку дня очередного заседания Сената, которое состоится 26 декабря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената РК.   

В ходе заседания председатель Сената поручила членам Бюро разобраться с вопросами цифровизации в системах образования, здравоохранения и интернета на селе. По словам Дариги Назарбаевой, сейчас в регионах начали сворачивать сервис электронного дневника "Күнделік" под предлогом того, что нет интернета и это повышает нагрузку на учителей.

"С каждым отдельным случаем надо разбираться. Почему электронный дневник невыгоден акиматам и местным управлениям образования? Потому что он делает прозрачной всю систему образования, тестирования, посещения занятий, проведения уроков. "Күнделік" выявляет, проходят ли все уроки или только на бумаге числятся. И уровень успеваемости учеников, готовность самих учителей – это все, что показывает сегодня электронный дневник. Невыгодно им это", – отметила Д. Назарбаева.

Спикер Сената также подчеркнула необходимость проверки освоения средств, направленных в акиматы на подведение высокоскоростного интернета к сельским объектам, в том числе к объектам социальной инфраструктуры.

Отдельно Дарига Назарбаева обратила внимание на тарифы на интернет: "Почему тарифы на интернет для наших медицинских учреждений и общеобразовательных учреждений в разы выше, а скорость в разы ниже. Это при том, что "Казахтелеком" ежегодно получает субсидирование от государства на эти цели. С этим тоже надо разобраться".

Подводя итоги заседания, спикер Сената остановилась на предстоящих поездках депутатов в регионы.

"Я считаю, что лучше всего посещать самые отдаленные населенные пункты, где редко бывают главы регионов. Основной целью депутатов во время этих поездок должен стать сбор наказов избирателей, а также решение насущных проблем граждан. В новом году мы планируем начать проводить дни регионов в Сенате, и как раз нам эта информация будет очень нужна", – заключила глава Сената.

Популярное

Все
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Застрявших в горах подростков спасли в Алматинской области
Токаев лично вмешался в дело задержанного в Польше казахстанца: подробности
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
В Туркестанской области эвакуировали 81 человека из зоны подтопления
В Караганде детям возвращают слух с помощью имплантации
Казахскую тазы представили на международной выставке
Полиция выявила схему вывоза ГСМ за границу
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре
Alibaba может войти в совет по развитию ИИ при Президенте РК
Конституция отражает новую модель отношений государства и личности - Эдуард Полетаев
Спасатели устроили гендер-пати для коллеги в СКО
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Когда яблони цветут
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – Президент о проблеме одичавших собак
Глава государства наградил активных участников акции «Таза Қазақстан»
Президент ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий
Патриотичная молодежь всегда и везде выступает двигателем перемен – Токаев
Помогут цифровые технологии
Лазерный луч защитит на дороге
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
В центре внимания – редкоземельные материалы
Не допускать давления на бизнес
Растет интерес к Алматы
Малая гидроэнергетика: не навредить экологии
Глава государства заслушал доклады руководителей ответственных госорганов
В шаге от элиты
Золото завоевала инспектор СОБРа
Токаев посадил дерево в столичном парке «Самал»
Ответственное и осознанное участие
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб

Читайте также

Вручены государственные награды от имени Президента
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Даны конкретные поручения
«Сад памяти» зацветет в Астане

