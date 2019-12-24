"Күнделік" невыгоден акиматам, потому что делает прозрачной систему образования – Назарбаева

Под председательством главы верхней палаты Парламента Дариги Назарбаевой состоялось заседание Бюро Сената, на котором было рассмотрено предложение о внесении 11 вопросов в повестку дня очередного заседания Сената, которое состоится 26 декабря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената РК.
В ходе заседания председатель Сената поручила членам Бюро разобраться с вопросами цифровизации в системах образования, здравоохранения и интернета на селе. По словам Дариги Назарбаевой, сейчас в регионах начали сворачивать сервис электронного дневника "Күнделік" под предлогом того, что нет интернета и это повышает нагрузку на учителей.
"С каждым отдельным случаем надо разбираться. Почему электронный дневник невыгоден акиматам и местным управлениям образования? Потому что он делает прозрачной всю систему образования, тестирования, посещения занятий, проведения уроков. "Күнделік" выявляет, проходят ли все уроки или только на бумаге числятся. И уровень успеваемости учеников, готовность самих учителей – это все, что показывает сегодня электронный дневник. Невыгодно им это", – отметила Д. Назарбаева.
Спикер Сената также подчеркнула необходимость проверки освоения средств, направленных в акиматы на подведение высокоскоростного интернета к сельским объектам, в том числе к объектам социальной инфраструктуры.
Отдельно Дарига Назарбаева обратила внимание на тарифы на интернет: "Почему тарифы на интернет для наших медицинских учреждений и общеобразовательных учреждений в разы выше, а скорость в разы ниже. Это при том, что "Казахтелеком" ежегодно получает субсидирование от государства на эти цели. С этим тоже надо разобраться".
Подводя итоги заседания, спикер Сената остановилась на предстоящих поездках депутатов в регионы.
"Я считаю, что лучше всего посещать самые отдаленные населенные пункты, где редко бывают главы регионов. Основной целью депутатов во время этих поездок должен стать сбор наказов избирателей, а также решение насущных проблем граждан. В новом году мы планируем начать проводить дни регионов в Сенате, и как раз нам эта информация будет очень нужна", – заключила глава Сената.
