Книга «Шакарим» Ерлана Сыдыкова издана на узбекском языке

Книга «Шакарим» доктора исторических наук, академика НАН РК, ректора Евразийского национального университета Ерлана Сыдыкова издана на узбекском языке в издательстве «Muharrir nashriyoti» города Ташкент. Выпуск труда приурочен к 165-летию известного казахского поэта, философа Шакарима Кудайбердыулы.

Книга «Шакарим» Ерлана Сыдыкова стала доступна более широкому кругу читателей. Профессиональный перевод труда на узбекский язык осуществил академик, член союза писателей Узбекистана Абдулла Рустамов. Благодаря книге узбекский читатель сможет познакомиться с личностью выдающегося казахского мыслителя, поэта, ученого и композитора. ‘

В издании проанализированы исторические, публицистические, философские труды самого Шакарима Кудайбердиева с научной точки зрения и гражданских позиций. Через призму семьи поэта, повседневной жизни казахов степи отражается история нации. Автором проведена глубокая научная и исследовательская работа.

Необходимо отметить, впервые фолиант издан в серии «Жизнь замечательных людей» в 2012 году. Ранее данная книга Ерлана Сыдыкова была переведена на английский, турецкий, китайский и украинский языки.