Книги отправились в путь

Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В Уральске запущен буккроссинг-проект «Жолда кітаппен бірге!» («С книгой в пути!»).

фото предоставлено организаторами проекта

В салонах десяти автобусов двух городских маршрутов установлены книжные полки. Любой желающий может выбрать себе книгу на время поездки. Проект, реализованный при участии акимата Западно-Казахстанской области, Областной центральной универсальной научной библиотеки им. Ж. Молдагалие­ва, управлений образования и культуры, автопарков, поддержали также книжные магазины и общественность города.

– Книги на полках в автобусах – из личных библиотек работников культуры и образования, местных писателей и поэтов, интеллигенции. Пока собрано более 300 экземпляров, это произведения разных жанров. Планируем открыть пункты сбора в теплых остановочных павильонах, то есть каждый может внести вклад в проект. Так книга обретает вторую жизнь, становится духовным мостиком между пассажирами. Уверена, проект найдет живой отклик в сердцах уральцев, – сказала директор ОЦУНБ им. Ж. Молдагалиева Шолпан Уразаева.

Теперь общественный транс­порт в Уральске – не просто средство передвижения, но и социальное пространство, пропагандирующее знание и культуру, формирующее в обществе позитивное отношение к чтению.

Организаторы надеются, что в дальнейшем инициативу подхватят сельские библиотеки, обустроив такие читальные островки на районных автобус­ных маршрутах, а «читающие» автобусы станут местом проведения всевозможных культурных тематических акций.

Пассажиры автобусов, в салонах которых появились книжные полки, будут кратко информированы о проекте посредством постеров, наклеек и звуковых сообщений. От них требуется лишь бережное отношение к книгам. Подбор, контроль и пополнение мобильного книжного фонда будут осуществлять библиотекари.

Поездка в городском автобусе может длиться почти час. Почему бы не почитать художественную литературу, если есть время и условия? Ведь это намного познавательнее, чем порой бессмысленное листание лент соцсетей и просмотр рилсов. Но тут, конечно, важно, увлекшись, не проехать нужную остановку.

