Колонка обозревателя
Зарина Москау

Нынче у меня возраст подошел к мушел жас, и, согласно казахской традиции счета, каждые 12 лет человек входит в переходный период, который считается кризисным. В это время принято отдавать вещи, причем ценные. Это своего рода энергетический откуп, для того чтобы миновать «опасный» период спокойно и без потрясений.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Намедни ко мне приехала давняя подруга, настолько давняя, что помним мы друг друга юными девами и без отроков, то бишь детей. Студенческая юность, пройденная вместе, и три десятка лет дружбы после, а также многочис­ленные потрясения, пережитые опять же вместе, дают право считать ее родным человеком. В честь мушел жас и как близкому предлагаю ей выбрать что душе угодно из моих вещей, украшений и забрать себе.

Но вместо вещей она выбирает книги. Скрепя сердце, слежу за тем, как она смотрит на стоящие на полках моих книжные богатства. Выбирает классиков, что вполне логично для филолога. Отказывать нельзя, а отдавать жалко. Может, странно, но даже когда были утеряны золотые серьги, мне не было так жалко. Но традицию надо соблюдать, поэтому книги перемещаются в ее чемодан.

Наблюдавший за этим сын позже спрашивает: почему она выбрала книги вместо вещей, колечек и сережек? Рассказываю, что когда мы были детьми, книга считалась лучшим подарком, а чтение любимым увлечением. К тому же пять лет на филфаке, где основным занятием было чтение, не прошли-таки даром.

– И вы читали сами? Без таймеров и без напоминаний?

– Читали, сын, даже ночами с фонариком под одеялом читали. И книгами менялись, и в библио­теки ходили сами.

…Уже больше года я пытаюсь привить своему сыну Аспандияру любовь к чтению. Получается с переменным успехом, порой устоять против технологичных соблазнов ему непросто. Последние несколько месяцев чтение в распорядке дня – это обязательный пункт, с таймером, о котором он говорил. Засекаем время, он читает обязательно вслух, потом пересказывает. Новые слова, смысл которых непонятен, смотрит в словаре, работать с ним я научила его давно. Потом составляет предложения с новыми словами, закрепляет новое. Чтение длится час. Первые полчаса читает на казахском, вторая половина отдается книгам на русском языке. Перерыв между ними десять минут.

Без «читального» часа не открывается доступ к планшету и играм, которые они онлайн играют с друзьями. Начинали мы с десяти минут, прошли все стадии принятия: были и отрицание, и гнев, и торг, и все остальное. Торговались яростно: он – за минуты в гаджете, я – за минуты с книгой. Пришли к среднему знаменателю – сколько читаешь, на столько же минут и гаджеты получаешь. Сейчас чтению отводится час, но это не лимит, будем увеличивать. При этом хочется придумать, как не увеличить время на гаджеты.

Возможно, это не совсем педагогично. Но результат есть, и он налицо. Он легко пишет сочинения, имеет неплохой для своего возраста словарный запас. Умеет вести диалоги, используя метафоры, может внятно разъяснить тему по существу, не использует слова-паразиты.

Бонусом можно считать навыки аналитического сравнения. К примеру, читая о Кажымукане, сравнивал его силу с мифичес­ким героем Толагай, который поднял гору. Пришел к выводу, что Толагай все же герой сказочный, а Кажымукан реальный, поэтому он круче. К слову, читая летопись казахских ханов, нашел информацию, что Аспандияр-хан жил в XIX веке и был одним из правителей в Хивинском ханстве. И эти сведения ему очень понравились. «От чтения есть большая польза!» – таким был его вывод. И это меня очень радует.

