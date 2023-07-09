Книжный фестиваль Kitap Fest прошел в Астане

Культура
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

Ко Дню рождения столицы в Астане  прошел самый крупный книжный фестиваль Kitap Fest , передает Кazpravda.kz

Фото организатора фестиваля "Kitap Fest"

7 июля в Астане прошел книжный фестиваль «Kitap Fest», организатором которого выступает фонд Baurhan foundation. 

В  этом году традиционный фестиваль приурочен ко Дню столицы и проводится  при поддержке ГККП «Центр по развитию креативных индустрий» акимата города Астаны.

«Необходимо популяризировать чтение и проводить такие мероприятия, как книжный фестиваль. Сегодня, в день празднования дня рождения столицы наш фестиваль снова порадовал книголюбов. Kitap Fest стал не только площадкой для книгоманов, но и большим семейным праздником. Ежегодно мы предлагаем насыщенную программу, которая интересна детям и взрослым.  На фестивале каждый человек находит что-то полезное и интересное для себя. Мы стремимся внести свой вклад в развитие отечественной литературы, поддержать молодых писателей и их выпускаемых книг и, самое главное, чтобы в чтении были заинтересованы все», - сказала главный координатор фестиваля «Kitap Fest» Майра Альжанова. 

В этом году ко Дню столицы для астанчан было представлено насыщенное 10-часовое культурное обогащение: книжно-иллюстрированная выставка, встреча и мастер-классы с казахстанскими писателями и лидерами мнения, конкурсы и акции, развлекательная программа для детей, а также ярмарка от крупнейших издательств и книжных магазинов Казахстана, где можно было приобрести понравившуюся литературу со скидкой до 20%.

Самых маленьких посетителей порадовали игры, квесты, мастер-классы, аниматоры, аквагрим, а также представление спектакля «Алдар Көсе» от кукольного театра.

У гостей фестиваля была возможность обменяться принесенными книгами, купить понравившуюся литературу со скидкой или вовсе взять совершенно бесплатно. В этом году на книжном фестивале было представлено около 2 000 бесплатных книг самых разнообразных жанров.

40 писателей и блогеров презентовали свои новые книги. 

В отдельном шатре «О книгах офлайн» известные писатели, блогеры, психологи поделились своим опытом и секретами успеха. 

Для начинающих писателей и издательств проведены лекции и семинары о секретах продвижения книг, о защите авторского права.  

Также впервые на фестивале прошла акция «Ауылға кітап», где каждый желающий смог передать книгу в сельские библиотеки Казахстана.

#Астана #книга #фестиваль

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