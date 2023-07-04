"Хотелось бы, чтобы в Казахстане появлялись амбассадоры книг" – интервью с организатором книжного фестиваля KitapFest Майрой Альжановой

Книжный фестиваль KitapFest, приуроченный ко Дню столицы, пройдет в Астане 7 июля. Координатор проекта Майра Альжанова в интервью корреспонденту Кazpravda.kz рассказала, какие мероприятия ожидаются на площадке фестиваля, сколько читающих казахстанцев, и почему нам нужны амбассадоры книг.

Фото: Kazpravda.kz

KitapFest вырос из маленького книгообмена в большой формат фестиваля в Алматы, где на протяжении 9 лет собираются тысячи человек. В столице проект приурочен ко Дню города и реализовывается при поддержке управления культуры акимата Астаны во второй раз. Мы узнали у Майры Альжановой об особенностях книжного рынка Казахстана и роли общественных мероприятий в его развитии.

– На фестивалях вы спрашивали посетителей, что им интересно? Меняются ли результаты опросов из года в год и как? Что хотят читать казахстанцы? Есть ли у нас национальные тренды в стране или мы просто встроены в общемировые тенденции?

– Конечно, на нас влияют мировые тренды, потому что 90% литературы привозится из-за рубежа. Казахстанцы активно читают зарубежную переведенную на русский язык литературу, которая в последние 3-4 года издается и на казахском языке. Это радует. Просыпается интерес к отечественным книгам. На полках магазинов появляется много новинок наших авторов, в том числе начинающих. Казахстанские книги продаются на российском, турецком рынках, это и романы, и детская литература.

– За счет чего сегодня формируется читательский вкус, как наши читатели узнают о новых издательствах и книгах?

– В основном читатели узнают о новинках на книжном фестивале. До 10 авторов ежегодно презентуют свои новые творения посетителям в писательском шатре. Там они знакомятся и могут рассказать историю создания своего произведения: как писал, чем вдохновлялся, подогревая тем самым интерес к книге.

Некоторые активные книжные магазины и книжные клубы проводят встречи с писателями. Ну и, конечно, социальные сети играют немаловажную роль.

Хотелось бы, чтобы в Казахстане появлялись амбассадоры книг, это дало бы возможность нашим авторам больше писать, выпускать, привлекать внимание новой аудитории, как это делается зарубежом.

К примеру, участники книжного клуба голливудской звезды Риз Уизерспун читают различные новинки, выбирают бестселлер. В дальнейшем эту книгу экранизируют, что дает классный рывок произведению.

– То есть выбор влиятельных людей делает книгу бестселлером?

– Конечно, это очень сильно влияет. Не зря у нас на фестивале представлен шатер «Оффлайн», куда мы приглашаем для дискуссий всех участников книжного мира, они поделятся своим топ-3 книг, которые им нравятся, повлияли на их жизнь. В основном это блогеры, общественные деятели. Есть, конечно, популярные авторы, формирующие интересы аудитории, но в большинстве своем творческие люди не любят публичность. А лидеры мнений – в авангарде.

– По данным Национальной государственной книжной палаты, в Казахстане около 366 издательств и издающих организаций. Ежегодно появляются 24 издания. При этом русскоязычная литература превалирует в крупнейшей торговой сети. Казахстанские же компании издают в основном учебную, научную, переиздают классиков или специализированную литературу. Литература – это не бизнес, и на таких рынках, как Казахстан и Центральная Азия, например, им нужна поддержка. Есть ли такая поддержка в нашей стране?

– Если ранее авторы выпускали за счет своих средств, то сейчас издательства, такие как «Фолиант», Meloman Publishing, Steppe & World Publishing поддерживают молодых писателей. Авторы могут отправить произведения издательству на рассмотрение. Также коммерческие организации проводят конкурсы и вручают победителям сертификат на выпуск книги тиражом в тысячу экземпляров например.

Печатать книги в Казахстане очень дорого. У нас нет ничего своего: бумага привозная, краска привозная, техника очень дорогая.

У нас молодой книжный рынок. Только-только формируется вкус читателя, только-только начинаем видеть наших авторов. И для того чтобы рынок рос быстрее, надо проводить книжные ярмарки, фестивали, встречи с авторами, писателями, о них больше говорить через социальные сети, блогеров, общественных деятелей и лидеров мнений. И так мы получим результат быстрее.

– Ведь у нас уже появляются книги, которые переводятся на казахский язык не с русского, а с оригинала, что делает их дороже?

– Это правильный ход. С английского на казахский – это совсем другое, чем с русского на казахский. Есть спрос на казахскую литературу, есть читатель, который хочет читать на казахском. Но переводить с языка оригинала очень дорого, нужно выкупать права у издательства и рассчитывать тираж, который мы распространяем. Почему литература привозится из России? Потому что у них очень большой тираж, распространяемый по странам СНГ, что снижает цену.

Для нас средний тираж одной книги – 2 тысячи. И, учитывая стоимость выпуска, у нас выходит немного дороже.

По поводу качества могу сказать, что оно высокое, интересный дизайн, детские книги делаются не хуже, чем зарубежные. На данном этапе важна поддержка читателей, чтобы работа не остановилась.

– Давайте поговорим о читателях. Где брать книги, чтобы не обанкротиться? Библиотечные фонды ведь не так быстро пополняются новинками и кажутся слишком традиционными в своих форматах и тем самым больше отпугивают, а не привлекают посетителей. Насколько они сейчас популярны и можно ли вдохнуть в них жизнь?

– Библиотечная система в последние несколько лет при поддержке государства очень хорошо работает. Формат библиотек меняется. В Алматы, к примеру, открываются библиотеки в виде коворкинг-центров. Там есть удобные кресла, удобные пространства, открытые окна. Не так, как в советское время, когда библиотека представляла собой только полки, темный зал и полную тишину. Возможно, новинки не попадают в библиотеки, но у читателя там есть хорошая возможность обменяться книгами с другими. Сколько приносят, столько же новых книг могут взять. И это бесплатно и удобно, с учетом стоимости книг сейчас.

– Действительно, цены высокие, и люди читают пиратские версии. Согласно данным Международной ассоциации издателей, в результате пиратства книг во всем мире бизнес теряет более 1 млрд долларов. Что Вы думаете об этом, насколько сознательны казахстанские читатели?

– Если бы у нас пиратство произведений отечественных авторов было развито, это был бы большой удар для них. В то время как для зарубежных издательств, учитывая их миллионные тиражи, это будет не так заметно, хотя неправильно. Потому что там труд миллионов людей, которые переводили, выпускали, тиражировали в других странах. Но для наших – пиратство нанесет огромный ущерб, так как они выпускают небольшой тираж, будь то книга на русском языке или на казахском. Я прошу наших читателей не делать этого, это не этично.

– Как Вы считаете, чтение книги – это особый процесс или просто потребление информации? Что в нем самое важное, ведь есть электронные книги, аудиокниги. Как Вы относитесь к различным форматам книг и способам их потребления? Есть смысл в подобном противопоставлении?

– У бумажного формата есть своя особенность, наверное, книгоманы отметят, они любят прочувствовать запах, бумагу, ее толщину, цвет, текстуру – на это всё обращается внимание. Бумажная книга – фаворит.

Однако любой формат может использоваться, если это удобно для человека. У нас издаются детские бумажные книги с возможностью прослушать их. Аудиоверсии также подходят для сложных книг, которые не получается освоить, читая. Электронные книги более доступны для читателя. Но в Казахстане эта ниша еще не так развита. В целом любой формат применим, если у вас есть интерес к чтению.

– Какой процент населения в Казахстане можно смело назвать читающим, и насколько фестивали способствуют росту аудитории читателей?

– На первый фестиваль собиралась едва ли тысяча человек, сейчас мы собираем более 10-15 тысяч в одном пространстве. Их можно смело назвать читающими. У нас есть постоянные посетители в Алматы, мы узнаем их по глазам. Они приходят и знают, куда пришли, на какие мероприятия, стараются запланировать все посещения, потому что программа мероприятия очень насыщенная. Активность есть и для детей, и молодежи, и взрослого поколения. Поэтому книжный фестиваль хорошо влияет на рост читателей и популяризацию чтения. Это единственное мероприятие, собирающее в одном месте всех любителей книг. В планах – расширить его территорию по всей стране и даже вывести на международный уровень.