В основе Наурыза лежит удивительная философия прощения и равновесия. По преданию, когда свет побеждает тьму на весах вечности, на землю спус­кается мифический персонаж – Кыдыр-ата. Облаченный в длинные светлые одежды, он неслышно ступает по степи, неся в руках благополучие, удачу и саму жизнь. Древняя легенда гласит: там, куда падет взор Кыдыр-ата, лед превращается в вешние воды, а снежные сугробы тают, обнажая лик земли. Даже самый твердый гранит не может устоять перед его взглядом – камень размягчается, становясь податливым. Именно из этой легенды родилась великая традиция прощения обид. Те, кто годами хранил в душе горечь, в этот день обязаны примириться. Тем же, кто упорствует в своем гневе, мудрые старцы напоминают: «В этот день даже камень смягчается, неужели твое сердце тверже?» Этот урок милосердия – первый и главный в коде Наурыза. Мы очищаем не только дома, но и души, веря, что святой старец зайдет лишь в те двери, за которыми царят лад, чистота и добро.

По легенде, высоко в этот месяц можно увидеть Көкқұс – Синюю птицу счастья. Ее прилет – знак высшего благоволения. И мы, даже не видя ее, все равно встречаем древним приветствием: «Добро пожаловать, Наурызкок!»

Особое место в нашем фольк­лоре занимает предание об Әз – еле слышимой божественной вибрации, которая проносится в воздухе в момент равноденствия. Старики рассказывают, что это особенный гул, который чувствуют лишь самые чуткие создания. Овцы в этот миг замирают, глядя в небо, а растения получают мощный импульс для рос­та. После того как Әз смолкает, природа официально считается обновленной.

Невозможно представить Нау­рыз без ритуального наурыз-коже. Это блюдо – настоящая космогония в одной чаше. Семь ингредиентов символизируют семь основ жизни: вяленое мясо как дань уходящей зиме, зерна (пшеница, рис, кукуруза) как залог пробуждения земли и молочные продукты как символ белизны, чистоты помыслов. «Наурыз – это лицо народа», – говорили предки. Щедрый дастархан в этот день программирует достаток на весь следующий год. Это время, когда весь аул становится одной семьей, ведь считается, что запах праздничной еды отгоняет несчастья далеко за пределы селения.

Сегодня мы, как и сотни лет назад, в день весеннего равноденствия выходим всей семьей встречать рассвет. Подставляем лица первым лучам восходящего солнца, веря, что в первые два часа после восхода можно получить благословение на доб­рые дела. Мы сажаем деревья, помня мудрость: «Срубил одно – посади десять». Мы обнимаем друг друга через оба плеча, произнося заветное: «Наурыз құтты болсын! Ақ мол болсын!» Код Наурыза живет в каждом из нас, напоминая о том, что после любой, даже самой долгой зимы обязательно приходит весна.