Когда доктор становится блогером

Педиатр Галия Сейдалиева больше 18 лет помогает родителям укреплять здоровье детей
Помимо врачебной практики она успешно ведет блог в Instagram. Галия Батыржановна делится с многотысячной аудиторией ценными советами, наблюдениями и рассказывает о своем опыте.
После окончания Медицинской академии в 2008 году Галия Батыржановна работала на кафедре детских болезней и одновременно в стационаре. Молодой врач задалась вопросом: почему одни дети болеют постоянно, а другие практически не попадают в больницы?
– В стационаре я часто видела одних и тех же пациентов. Ребенок мог несколько раз за год поступать с похожими заболеваниями – и каждый раз получать антибиотики. Мне хотелось понять причины. Кроме того, я занималась научной работой, и мне нравилась просветительская деятельность. Любила объяснять, обучать, делиться знаниями, – вспоминает она.
Любознательность подтолкнула ее к изучению доказательной медицины. Врач много часов проводила в Интернете, читала зарубежные исследования, научные статьи и форумы. Изучая такие ресурсы, постепенно пришла к выводу, что многих проблем можно избежать благодаря грамотной профилактике.
Так в 2013 году появились первые публикации в Instagram. Как вспоминает доктор, тогда не было продвинутых алгоритмов, коротких видеороликов и прямых эфиров:
– Я просто писала посты, где делилась мыслями и случаями из своей ежедневной практики. И совсем не думала привлекать пациентов или развивать личный бренд.
Эксперт писала о детском питании, вакцинации и профилактике заболеваний. Для нее было важно объяснять сложные медицинские понятия простым языком. Родители начали интересоваться ее публикациями, пересылали их друг другу. Были и те, кто приходил на прием педиатра после знакомства с ее страницей.
Особенно бурный рост блога произошел в разгар пандемии, когда тысячи казахстанцев искали лекарства против коронавируса, а социальные сети переполняли советы сомнительных экспертов и реклама чудодейственных препаратов. В это время Галия Батыржановна ежедневно выходила в эфир и рассказывала о том, что действительно помогает укреплять здоровье.
– Все сидели дома. Я понимала, что не могу физически помочь каждому человеку, но могу делать это через Интернет. Люди массово начинали принимать антибиотики, БАДы, различные препараты без назначения врача. Мы объясняли, почему этого не стоит делать и рассказывали о том, что и как работает, – вспоминает врач.
Она сама многодетная мама и часто делится своим опытом материнства. Сегодня на ее страницу pediatr_doctor подписаны более 120 тыс. человек. Родители со всей страны обращаются к ней за советом. К примеру, спрашивают, почему дети так часто простужаются, как лучше адаптировать малыша в детском саду, как восполнять дефицит витаминов и микроэлементов, в чем особенности питания подростков...
Врач выделяет среди подписчиков две основные категории родителей. Одни приходят за профилактикой и хотят понять, как правильно укреплять здоровье ребенка. Другие обращаются уже тогда, когда проблема существует.
– Например, ребенок пошел в детский сад и начал часто болеть. Или подросток плохо растет, неправильно питается. Родители ищут решение, и наша задача – помочь им разобраться в причинах, а не просто назначить длинный список препаратов, – отмечает Галия Батыржановна.
Особое место в ее блоге занимают публикации о вакцинации, которые вызывают самые жаркие дискуссии.
– Стоит написать про прививки, как сразу же появляются их противники. Но за годы работы мы уже спокойно к этому относимся. Главное, чтобы люди получали достоверную и научно обоснованную информацию, – считает специалист.
В отличие от многих популярных блогеров Галия Батыржановна не составляет контент-план на месяцы вперед. Темы для публикаций рождаются сиюминутно между приемами, во время поездок или домашних дел. Не откладывая идеи, врач тут же берет телефон, снимает, пишет и монтирует. Иногда для записи ролика хватает нескольких минут до прихода следующего пациента.
Несмотря на популярность в соцсетях, главным для Галии Батыржановны остается работа с пациентами. Помимо врачебной практики, она является сооснователем детского медцентра «Балдырган» в Астане, открывшегося шесть лет назад. Врач отмечает, что в команду они приглашают специалистов, которые разделяют принципы доказательной медицины, любят детей и готовы постоянно учиться.
Даже при плотном графике Галия Батыржановна продолжает заниматься образовательной деятельностью не только для пациентов, но и для коллег. В клинике регулярно проходят внутренние обучающие встречи, где врачи разбирают сложные случаи, обсуждают современные рекомендации и новые исследования.
– Знания не должны принадлежать одному человеку. Чем больше врачей работают по современным стандартам, тем лучше для пациентов. В моих планах когда-нибудь создать образовательную платформу для коллег, чтобы они могли повышать свою квалификацию, знать больше о современных технологиях и лучших практиках, – говорит эксперт.
Пожалуй, в этом и заключается главный принцип работы Галии Батыржановны: не просто лечить детей, а помогать им, делая медицинские знания доступными для каждого казахстанца.