Когда доктор становится блогером

фото из личного архива Галии Сейдалиевой

Помимо врачебной практики она успешно ведет блог в Instagram. Галия Батыржановна делится с многотысячной аудиторией ценными советами, наблюдения­ми и рассказывает о своем опыте.

После окончания Медицинской академии в 2008 году Галия Батыржановна работала на кафедре детских болезней и одновременно в стационаре. Молодой врач задалась вопросом: почему одни дети болеют постоянно, а другие практически не попадают в больницы?

– В стационаре я часто видела одних и тех же пациентов. Ребенок мог несколько раз за год поступать с похожими заболеваниями – и каждый раз получать антибиотики. Мне хотелось понять причины. Кроме того, я занималась научной работой, и мне нравилась просветительская деятельность. Любила объяснять, обучать, делиться знаниями, – вспоминает она.

Любознательность подтолкнула ее к изучению доказательной медицины. Врач много часов проводила в Интернете, читала зарубежные исследования, научные статьи и форумы. Изучая такие ресурсы, постепенно пришла к выводу, что многих проблем можно избежать благодаря грамотной профилактике.

Так в 2013 году появились первые публикации в Instagram. Как вспоминает доктор, тогда не было продвинутых алгоритмов, коротких видеороликов и прямых эфиров:

– Я просто писала посты, где делилась мыслями и случаями из своей ежедневной практики. И совсем не думала привлекать пациентов или развивать личный бренд.

Эксперт писала о детском питании, вакцинации и профилактике заболеваний. Для нее было важно объяснять сложные медицинские понятия простым языком. Родители начали интересоваться ее пуб­ликациями, пересылали их друг другу. Были и те, кто приходил на прием педиатра после знакомства с ее страницей.

Особенно бурный рост блога произошел в разгар пандемии, когда тысячи казахстанцев искали лекарства против коронавируса, а социальные сети переполняли советы сомнительных экспертов и реклама чудодейственных препаратов. В это время Галия Батыржановна ежедневно выходила в эфир и рассказывала о том, что действительно помогает укреплять здоровье.

– Все сидели дома. Я понимала, что не могу физически помочь каж­дому человеку, но могу делать это через Интернет. Люди массово начинали принимать антибиотики, БАДы, различные препараты без назначения врача. Мы объясняли, почему этого не стоит делать и рассказывали о том, что и как работает, – вспоминает врач.

Она сама многодетная мама и часто делится своим опытом материнства. Сегодня на ее страницу pediatr_doctor подписаны более 120 тыс. человек. Родители со всей страны обращаются к ней за советом. К примеру, спрашивают, почему дети так часто простужаются, как лучше адаптировать малыша в детском саду, как восполнять дефицит витаминов и микроэлементов, в чем особенности питания подростков...

Врач выделяет среди подписчиков две основные категории родителей. Одни приходят за профилактикой и хотят понять, как правильно укреп­лять здоровье ребенка. Другие обращаются уже тогда, когда проблема существует.

– Например, ребенок пошел в детский сад и начал часто болеть. Или подросток плохо растет, неправильно питается. Родители ищут решение, и наша задача – помочь им разобраться в причинах, а не просто назначить длинный список препаратов, – отмечает Галия Батыржановна.

Особое место в ее блоге занимают публикации о вакцинации, которые вызывают самые жаркие дискуссии.

– Стоит написать про прививки, как сразу же появляются их противники. Но за годы работы мы уже спокойно к этому относимся. Главное, чтобы люди получали дос­товерную и научно обоснованную информацию, – считает специалист.

В отличие от многих популярных блогеров Галия Батыржановна не составляет контент-план на месяцы вперед. Темы для публикаций рождаются сиюминутно между приемами, во время поездок или домашних дел. Не откладывая идеи, врач тут же берет телефон, снимает, пишет и монтирует. Иногда для записи ролика хватает нескольких минут до прихода следующего пациента.

Несмотря на популярность в соц­сетях, главным для Галии Батыржановны остается работа с пациентами. Помимо врачебной практики, она является сооснователем детского медцентра «Балдырган» в Астане, открывшегося шесть лет назад. Врач отмечает, что в команду они приглашают специалистов, которые разделяют принципы доказательной медицины, любят детей и готовы постоянно учиться.

Даже при плотном графике Галия Батыржановна продолжает заниматься образовательной деятельностью не только для пациентов, но и для коллег. В клинике регулярно проходят внутренние обучающие встречи, где врачи разбирают сложные случаи, обсуждают современные рекомендации и новые исследования.

– Знания не должны принадлежать одному человеку. Чем больше врачей работают по современным стандартам, тем лучше для пациентов. В моих планах когда-нибудь создать образовательную платформу для коллег, чтобы они могли повышать свою квалификацию, знать больше о современных технологиях и лучших практиках, – говорит эксперт.

Пожалуй, в этом и заключается главный принцип работы Галии Батыржановны: не просто лечить детей, а помогать им, делая медицинские знания доступными для каждого казахстанца.