В Астане главным зрелищем празднования Наурыз мейрамы станет масштабное дрон-шоу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата

21 марта ориентировочно с 20:00 до 21:00 на площади «Қазақ Елі» небо над столицей превратится в огромный экран. Горожанам и гостям покажут световое шоу с национальными символами.

В небе появятся анимационные композиции, отражающие казахскую культуру и традиции.

Отметим, что в рамках декады «Наурызнама» в Астане проходит более 200 мероприятий — от концертов и национальных игр до ярмарок и мастер-классов.