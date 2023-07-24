Когда налог не впрок Интервью 24 июля 2023 г. 0:00 1 Беседовала Марина Демченко Казахстан ежегодно теряет как минимум 4 трлн тенге в виде недополученных налогов, а средний бизнес искусственно занижает денежные обороты, чтобы уйти от налоговых выплат в бюджет. фото Игоря Бургандинова, инфографика Натальи Ляликовой Как исправить сложившуюся ситуацию? Об этом в интервью рассуждает уполномоченный (омбудсмен) по защите прав предпринимателей Республики Казахстан Рустам Журсунов. – Рустам Манарбекович, хотя собираемость налогов не вполне зона Вашей ответственности, тем не менее это один из вызовов, влияющих на развитие бизнеса. Отсюда вопрос: в чем, на Ваш взгляд, основной недостаток действующей налоговой системы? – Их несколько, и они взаимообусловлены. Прежде всего низкая собираемость налогов. Есть такой показатель: соотношение налоговых поступлений к внутреннему валовому продукту – ВВП. В Казахстане он составляет всего 21%. А если не учитывать налоги от нефтяного сектора, то и вовсе 13%. Для сравнения: в Грузии это 25%, в России – 30%, в странах ОЭСР – 34%, то есть собираемость налогов у нас значительно ниже, чем во многих других странах. Второй вызов, связанный с первым, – неравномерность, скажем так, фискального поля, есть секторы с высокой концентрацией налогоплательщиков, а есть – с низкой, а то и вовсе – налоговые лакуны... В результате у нас 69 компаний платят 70% всех налогов в бюджет. В прошлом году 258 компаний дали 80% налоговых поступлений. Все остальные платят очень мало либо вообще не платят… Отсюда – несбалансированность бюджета. Его дефицит постоянно закрывается трансфертами из Нацфонда и наращиванием госдолга. Средства из фонда будущих поколений мы проедаем сейчас. Ненефтяные поступления в бюджет покрывают всего 55% расходов республиканского значения. Нам надо сокращать расходы, в первую очередь неэффективные, то, о чем как раз говорила глава Высшей аудиторской палаты Казахстана Наталья Годунова, и параллельно наращивать ненефтяной налоговый потенциал. Следующая проблема – теневая экономика и неформальная занятость. В 2017 году по поручению Правительства мы работали над методикой расчета теневой экономики и вышли тогда почти на 29% ВВП. В 2021 году, согласно этой обновленной методике, благодаря увеличению безналичных платежей доля теневой экономики составила 19,8% ВВП, или 16,5 трлн тенге. По моим ощущениям, может быть чуть больше, нужно перепроверить данные. – Какие основания у Вас им не доверять? – К примеру, МВФ применяет другую методику, и, согласно его оценке, теневая экономика в Казахстане находится на уровне 32,8%. Доля теневой экономики у нас, однозначно, сокращается, я, правда, не уверен, что такими темпами. Вчетверо вырос объем безналичных платежей, практически все банки запустили онлайн-услуги. Многие забыли, когда последний раз наличные при себе носили. Безусловно, доля «чистых» расчетов увеличилась. Мы попытались «разложить» весь теневой оборот по отраслям. Например, в сельском хозяйстве теневых 2,1 триллиона тенге, что составляет половину от всего оборота отрасли. Это означает, что 50% сельскохозяйственных товаропроизводителей работают вне государственного учета и контроля, а потому их результаты не отражаются в официальной статистике. В строительстве теневой оборот, по нашим оценкам, составляет 4,5 %, торговле – 16,5%, транспорте – почти 43%. Отсюда вытекают неформальная занятость и так называемая «зарплата в конвертах». По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане около девяти миллионов занятого населения. А тех, кто регулярно платит взносы в ЕНПФ, всего 6,7 миллиона человек. То есть более двух миллионов граждан заняты неформально, не платят ИПН, пенсионные и социальные взносы. И даже по учтенным работникам мы наблюдаем, что многие предпочитают платить налоги с минимальной зарплаты. Проще говоря, занижают свои доходы. Поэтому, по нашим оценкам, в целом по стране до 50% фонда оплаты труда может находиться в тени. – Когда речь заходит об уплате налогов, всех интересует, сколько платят отрасли. – Конечно, больше всего налоговых платежей в бюджет поступает от сырьевого сектора: нефтяной, горно-металлургической промышленности. В целом горная добыча платит до 40% от общей суммы КПН. Согласитесь, когда мы оперируем отвлеченными процентами, они нам ни о чем не говорят. Много это или мало? Тут нужно смотреть, сколько сектор зарабатывает и сколько платит налогов, смотреть на его рентабельность. И тут важно, какую методику применяют для вычетов. Например, рентабельность нефтедобывающих компаний 29,6%, а налоговая нагрузка составляет 23,4%. – Так мало, если работник каждый месяц теряет 34,5% своей зарплаты в виде налогов? – Минфин считает коэффициент налоговой нагрузки как отношение уплаченных налогов к общему обороту компании (выручки), не учитывая себестоимость, расходы, прибыльность, и эта методика не совсем информативна. Весь мир считает соотношение налогов к прибыли, и эту методику использует Всемирный банк. Согласно его расчетам, на «нефтянку» ложится 79-процентная налоговая нагрузка. Или вот предположим второй пример – торговля. Мы с вами конкуренты, у вас маржа 50%, но вы продаете товар раз в год. Продали товар, заплатили КПН от своей маржи 20%. Налоговая нагрузка – 10% к обороту, вы – хороший налогоплательщик. У меня наценка 5%, потому что я продаю товар 365 дней в году. У меня оборот в 12 раз больше. Какой я глазами налоговиков? Моя налоговая нагрузка – 1%. Я хороший коммерсант, но плохой налогоплательщик. Насколько это правильно? Ведь если сравнивать, то мы заплатили одинаково – 20% от своей маржи. Поэтому весь мир берет другую методику: уплаченные налоги к прибыли. – Вот в том-то и дело, что публикуются разные данные, основанные на разных методиках. Они и не позволяют простому человеку понять, мало это или много. Многие уверены в том, что с «нефтянки» еще больше брать налогов нужно! – Согласен, на первый взгляд так и кажется, но вернемся к «нефтянке». Итак, она платит 79% от своей прибыли, то есть из всего, что заработано, ей остается только 21% – чистая прибыль, которую она сможет направить на инвестиции. Чтобы понять, много это или мало, нужно смотреть экономику отрасли. Многие наши нефтяные месторождения разрабатываются давно. На первых порах нефть фонтанирует, себестоимость добычи низкая, но потом она с каждым годом увеличивается. Чтобы поддерживать объемы добычи, позднее приходится бурить нагнетательные скважины. Каждая новая такая скважина – это дополнительная инвестиция. И если средств не хватает, их не бурят – добыча нефти и производительность падают. Если мы проанализируем данные наших нефтедобывающих компаний, то увидим спад начиная с 2014 года, особенно в Кызылординской области, при этом себестоимость добычи углеводородов растет. И это должно учитываться при расчете коэффициента налоговой нагрузки (КНН). – А что касается других отраслей? – Все уверены, что банки зарабатывают на нас, когда их рентабельность 17%, а КНН 23%. Это много или мало? Нет однозначного ответа, ведь при ставке Национального банка в 16,75% дисконтированный доход равен двум-трем процентам... И это касается всех отраслей. Какой смысл вести бизнес с рентабельностью ниже базовой ставки? Ведь можно просто положить деньги на депозит и зарабатывать без рисков и головной боли. Оптовая торговля отчисляет 6,5% налогов при рентабельности 23,3%, а агропромышленный комплекс, соответственно, 6,6% при 22,7%. Кажется, что последний находится в самой лучшей ситуации, но нужно учитывать, что сельское хозяйство – самый рискованный бизнес. – Рустам Манарбекович, и что же можно изменить в налогообложении с пользой как для бизнеса, так и бюджета? – Есть два пути – механически поднимать ставки либо расширять налоговую базу. Я за второй. Поднятием ставок ничего не решишь. Государство может быть немножко и заработает, но убьет предпринимательскую инициативу, сократит свое налоговое поле и в долгосрочной перспективе проиграет. К примеру, если передавить на «нефтянку», пойдет сокращение, погибнет та «курица, которая несет золотые яйца». У нас сбалансированная налоговая система. Как сказал Президент, нужно только усилить внимание налоговому администрированию. – Если налоги не собираются в полной мере, зачем тогда бесконечно раздаются льготы? – Проблема в том, что в нашем Налоговом кодексе даже нет понятия, что такое «налоговая льгота». Пониженная ставка, перенос убытков? Никто вам сейчас достоверно не скажет. Есть налоговые расходы, налоговые исключения, налоговые льготы – и о них рассуждают, как мы сейчас, не имея однозначного понятийного аппарата. Было четыре команды экспертов, пытавшихся подсчитать налоговые льготы. Миннацэкономики насчитало 277 налоговых льгот, по их оценкам, это составляет 4,4 триллиона тенге. Комитет госдоходов насчитал тоже 277 льгот, но уже оценил их в 5,5 триллиона тенге. Высшая аудиторская палата насчитала 341 льготу почти на 8 триллионов тенге. Мы, эксперты НПП «Атамекен», насчитали 266 льгот на 2 триллиона тенге. По нашим оценкам, 124 из 266 льгот касаются КПН и 142 – НДС. Кому верить? Я не могу комментировать выводы коллег из Высшей аудиторской палаты или КГД, но факт остается фактом. Поэтому и стоит задача определиться, что же такое налоговые льготы, пересмотреть перечень, а потом обеспечить мониторинг их эффективности. – Например, по состоянию на 2021 год 942 тысячи налогоплательщиков работают по «упрощенке». Сколько теряет от этого бюджет? – Даже когда действовало освобождение малого бизнеса от подоходного налога, мы наблюдали признаки занижения оборота. Почти 70% из них показывают годовой оборот до 5 миллионов тенге. Несложно, к примеру, посчитать дневную выручку магазина у дома – 14–15 тысяч тенге. Вы этому верите? – Конечно, нет. – И вот эти 70% предпринимателей платят всего 6% от общей суммы налогов, собираемых по «упрощенке». Это всего 18 млрд тенге, в масштабе бюджета – крохи. В этих 70%, или 650 тысячах предпринимателей, и скрыт неиспользуемый налоговый потенциал. Когда мы сопоставляем банковские платежи и декларации, видим занижение оборота от 8 до 600 раз! Но я убежден, не надо проверять лишний раз МСБ, надо сделать так, чтобы ему комфортно было платить. – И как же этого добиться? – Основная причина занижения оборота – порог по НДС. Вот ввели розничный налог, и это очень удобно. Один платеж – никакого НДС, платите от четырех до восьми процентов от своего оборота. Сейчас мы прорабатываем, чтобы банки делали преддекларирование и каждый месяц налог мог списываться по аналогии с пользованием сотовой связью. По самым скромным подсчетам, если все правильно сделать, можно получить до 1,4 триллиона тенге. Это касается и вопросов платформенной занятости. Сейчас идет «пилот» по налогообложению самозанятых, работающих в «Яндекс.Такси», InDrive, Glovo и других услугах, чтобы сами агрегаторы удерживали налог. Не буду открывать карты, но этот вопрос мы обсуждаем, в Миннацэкономики нас понимают. – Получается, из-за того, что сейчас неудобно платить налоги, предприниматели предпочитают их скрывать? – Порог оборота для уплаты НДС – 20 тысяч МРП в год, и как только компания достигает этого потолка, она должна встать на учет по НДС, выписывать счета-фактуры и переходить на другой порядок налогообложения. Есть два пути – занижать свой оборот или дробить бизнес. Поэтому мы и наблюдаем дробление бизнеса. Если в 2021 году в стране было 1,5 миллиона предпринимателей, то сейчас – 2 миллиона. Прирост – 500 тысяч, в основном это индивидуальные предприниматели. – Так вот почему компании предпочитают не расти до средних, а потом до крупных, несмотря на то что постоянно говорят о развитии среднего бизнеса! – Таким образом, у нас в стране 2 миллиона действующих предпринимателей, из них 2,5 тысячи – крупные (меньше 1%), 2,8 тысячи – средние, все остальное – малый бизнес и ИП. Даже административные штрафы у нас привязаны к размеру бизнеса. Господдержка – малому и среднему бизнесу, а пресс покрепче – крупному. Какой же резон им расти? Народ наш находчивый: по сути, одна компания может быть раздроблена на 50–60 ИП. Теневая экономика – следствие слабого налогового администрирования. Как только в XVII веке во Франции решили ввести налог на имущество и взимать налог, исходя из размеров окон, люди начали строить дома с маленькими окошками, чтобы не платить налоги. А жители итальянского городка Альберобелло строили дома с обваливающимися крышами. Как только на горе кричали: «Идут мытари!», предприимчивые итальянцы вытаскивали из кровель определенные камни – и те обваливались. Нет крыш – нет имущества... С теневой экономикой драконовскими методами бороться нельзя, наши люди найдут тысячу лазеек. Необходимо изменить условия. Например, сократить налоговые периоды – то ли вы платите налог, допустим, 120 тысяч тенге в год (это же много!), то ли по 10 тысяч каждый месяц (уже не так заметно). Нужно максимально упростить администрирование, максимально перевести на цифровые сервисы. Я оптимист и вижу конструктивную позицию Премьер-министра, Правительства, министров финансов и нацэкономики, мы мыслим на одной волне. Главное, чтобы в дискуссиях по оптимизации налогового администрирования с водой не выплеснули и младенца. #налоги #банки #бюджет #льготы