В эпоху глобализации нередко с шокирующей откровенностью выплескивается наружу все темное и низменное, веками таившее­ся в человеческой природе. Возможно, в скором времени посредством искусственного интеллекта, четко сканируя все траектории мысли, ученые смогут полнее определить сущность двуногого – homo sapiens. А ведь «человек» как название биологического вида одновременно является корневым слогом редчайшего личностного качества – человечности.

Однако не так часто нам приходится видеть ее проявления в повседневной жизни. На стыке тысячелетий в общественном сознании будто сбитой оказалась шкала вечных общечеловеческих ценностей. Черное и белое, свет и тьма, добро и зло – все эти субстанции как бы утратили свои устойчивые признаки. Неужели близок конец света? Или он не наступит, пока на земле живут достойные люди?..

Один из них – академик Кенжегали Кенжебаев (на снимке). Поистине богат его духовный мир – не упрекнешь в щедрости природу. Широкий кругозор, утонченные манеры подлинного интеллигента, уверенность в себе и решительность в дейст­виях заметно выделяют его среди коллег.

...За мальчиком, оставшимся без отца – искалеченного вчерашнего солдата-победителя – на шестом месяце от роду, приглядывала бабушка. Ни ей, ни матери Акбияз он не дос­тавлял больших хлопот. Рано повзрос­левший Кенже долгими зимними вечерами зачарованно читал аксакалам эпосы «Коб­ланды-батыр», «Козы-Корпеш и Баян-Сулу», «Камбар-батыр», «Кыз Жибек» и другие шедевры поэзии и глубокой мудрости Великой степи (ныне они составляют уникальную стотомную книжную серию «Бабалар сөзі»).

Возможно, эпическая стройность мысли и образно выверенные философские параллели, характерные этим, а также другим произведениям, доступно и зримо отразившим суровый мир кочевников, заронили в душу подростка неизъяснимую потребность в гармонии поступков и чувств. Ибо его героями были те, кто удерживал духовно-нравственное равновесие на этой неспокойной земле. Такие герои жили и по соседству в родном ауле Донызтау.

Путь прошел с честью и достоинством

Несмотря на череду бесконечных перемен, на жизнь в разных общественно-экономических формациях, он ни на йоту не изменил своему принципу, своей мальчишеской установке. Суть ее: помыслы должны быть праведны, дела – созидательны, чувства – искренни. Именно этими постулатами руководствовался Кенжеке всю свою сознательную жизнь – даже тогда, когда, пользуясь разбалансированностью системы управления в сфере образования, корыстолюбцы от власти несколько раз пытались посадить своего человека в кресло самого передового регионального вуза, каким был Актюбинский государственный университет им. А. Жубанова.

Для объективности воспроизведем сообщение новостной службы телеканала РИКА ТВ: «В начале января текущего года руководство Министерства образования и науки попросило освободить ректорское кресло, сославшись на окончание срока действия трудового договора, направило из столицы своего выдвиженца. Не согласный с действиями министерства, К. Кенжебаев обратился с иском о восстановлении его в прежней должности в Сарыаркинский районный суд Астаны. После месячной судебной тяжбы 6 марта 2006 года было вынесено решение об отмене распоряжения министерства и о восстановлении К. Кенжебаева в должности ректора Актюбинского государст­венного университета.

Напомним: после очередной навязанной реорганизации жубановцы остались без главного корпуса, Дворца студентов, спортивного комплекса и столовой. Однако минувшей весной отделившийся вуз построил новый административный корпус и, несмотря на трудности, благополучно сохранил статус университета. Здесь успешно внедрили менеджмент качества и в июне 2005 года первыми среди учебных заведений регио­на получили сертификат соответствия ИСО-9000. По словам Кенжебаева, теперь и другие, намеченные ранее планы также будут реализованы. С коллективом после своего возвращения Кенжегали Кенжебаевич еще не успел пообщаться, но все же не сомневается, что встретят его коллеги хорошо».

Остается добавить: встретили его не просто хорошо, а очень хорошо, с ликованием. Путь к этому личному триумфу – а как иначе назвать такое безграничное уважение, когда многотысячный университетский коллектив радуется возвращению своего лидера? – был не прост.

Кенжегали с отличием окончил среднюю школу в отдаленном Байганинском районе, поступил на математический факультет Актюбинского государственного педагогического института. Здесь же начал трудовую биографию. Путь от ассистента до ректора – не перепрыгивая через ступеньки карьерного роста – прошел с честью и достоинством. Без малого двадцать лет (своеобразный рекорд страны) успешно возглавлял крупнейший университет Западного Казахстана.

Сегодня Кенжегали Кенжебаев – уважаемый ветеран труда, авторитетный педагог, талант­ливый организатор, признанный ученый. Более 60 научных трудов, в том числе пять моно­графий и книг, опубликованы им в солидных научных изданиях СНГ и дальнего зарубежья. Он достойно представлял Казахстан на международном симпозиуме в Копенгагене, на московской научно-практической конференции по теме «Университеты и общество на рубеже веков», на Форуме научной элиты стран СНГ, Прибалтики и Восточной Европы в Дюссельдорфе и других городах и странах. Не раз сам инициировал и проводил международные научные конференции, посвященные перс­пективам изучения дифференциальных уравнений.

Актюбинский региональный университет им. А. Жубанова плодотворно сотрудничает с рядом вузов России и Украины. Особенно активно – с Киевским национальным университетом им. Тараса Шевченко, где на протяжении нескольких лет вел научно-исследовательскую деятельность аспирант, а затем доктор физико-математических наук Кенжегали Кенжебаев. Кстати, одна из его книг «Комплексное исследование периодических сис­тем дифференциальных уравнений», написанная в соавторстве с академиком Анатолием Самойленко, издана Национальной академией Украины и пользуется большим спросом математического сообщества СНГ.

Ныне коллектив университета успешно решает очень важные и злободневные задачи. Здесь многое делается для углубления инновационных исследований, модернизации различных методик образовательного процесса. Академик Кенжебаев, удостоен­ный за заслуги в математической науке золотой медали имени выдающегося русского математика Михаила Остроградского, принимал непосредственное участие и в развитии инженерного образования на исследовательской базе своей математической школы.

Безупречен во всех ипостасях

Лидер с многолетним опытом и глубокими знаниями умеет выстроить траекторию успеха. Даже в лихие девяностые годы, когда ему доверили возглавить вуз с множеством проблем, ему удалось в сравнительно короткие сроки вывести университетский коллектив из состояния затяжного застоя. Каких трудов и здоровья стоило это, знает тот, кто был рядом с ним в то непростое время. Ведь несколько важных вопросов нужно было решать одновременно.

Скажем, не забывая о качестве образовательного процесса и объемах учебного плана, проследить за сроками выполнения строительно-монтажных работ на нескольких университетских объектах. Сроки, то есть временной фактор, были главным. Ведь несколько сотен студентов испытывали бытовую неустроенность. Общежития при прежнем руководстве вуза были проданы либо находились в аварийном состоянии.

В начале девяностых особо остры были и проблемы с досугом студенческой молодежи. Без единого тенге из государственной казны, за счет внебюджетных средств и личного авторитета ректора среди предпринимателей вскоре были возведены двухзальный спортивный комп­лекс, Дворец студентов, приведены в порядок учебные корпуса, библио­тека, увеличен книжный фонд, расширена информацион­но-коммуникативная служба вуза. Словом, команде единомышленников Кенжебаева удалось шаг за шагом привести в соответствие инфраструктуру университета и повысить качество учебно-воспитательного процесса.

Казалось бы, только работать и работать – с удовольствием. Ведь для этого созданы все необходимые условия. Под благими лозунгами создаются новые трудности для вставшего на ноги университета. Из его состава выводят несколько факультетов и создают пединститут.

– Все, что было создано за все эти годы, – вспоминает с грустью Кенжегали Кенжебаевич, – у нас отобрали во время создания на университетской базе Актюбинского педагогического института. Это спорткомплекс, Дворец студентов. Оголили преподавательский корпус. Пришлось все начинать заново. Мы построили спортивный комплекс – настоящий современный дворец с трибуной на 1 500 человек, Дворец студентов с LED-экраном. Опять же возвели объекты, не взяв из госбюджета ни гроша.

Нынче в этих центрах студенческого спорта и культуры многолюдно. Юноши и девушки охотно занимаются в различных спортивных секциях и творческих студиях. Во Дворце молодежи с удовольствием музицируют звезды международного уровня. Одной из первых перед жубановцами выступила народная артистка республики, лауреат международного конкурса им. Маргарет Лонг и Жака Тибо, Государственной премии РК Жания Аубакирова, по достоин­ству оценившая прекрасную акустику зала.

Настоящий педагог должен быть безупречным во всех ипос­тасях. Уинстон Черчилль говорил: «Учитель обладает такой властью, о которой может мечтать премьер-министр». К академику Кенжебаеву, подтянутому, с изящными манерами подлинного интеллигента, тонким чувством юмора, всегда тянутся люди. Будь это студенческая ­аудитория, спортивный зал или бильярдная, куда он, член международного бильярдного клуба «Акбар», заглядывает при первой возможности на пару часов, чтобы пообщаться с друзьями, забить свой коронный свояк.

Его любовь к песенному творчеству – тема особая, многочасовая. Ограничимся лишь одним примером, услышанным из уст известного композитора, писателя, Героя Труда Казахстана Ильи Жаканова.

– Одна из моих песен, особо любимая народом, – «Еділ мен Жайық». Сам Шамши Калдая­ков, услышав ее, воскликнул: «Мощно. Что нам осталось после этого!» – рассказывал с удовольст­вием Илья Жаканович. – Она написана мною в 1981 году. Во время моего мастер-класса в Актюбинском государственном университете ректор Кенжегали Кенжебаевич поведал приятную мне историю: «В 2005 году мы были в гостях у известного италь­янского математика Матараццо. Радушный сеньор знакомил нас с достопримечательностями Салерно. При этом расс­каз­ о родном городе нередко сопровождал песней. И во время приготовления пиццы, и в приятные часы застолья за бокалом знаменитых местных вин. В один из таких дней я решился спеть. Начал с первого куплета песни «Еділ мен Жайық». Всем понравилось.

Несколько минут спустя хозяин дома попросил спеть снова. Я спел. Затем попросил повторить. И так несколько раз кряду. Словом, звучала эта песня до тех пор, пока он не запомнил первый куплет с припевом. Как известно, итальянцы считают себя самым поющим народом. Наверное, и вправду думают, что они самые поющие, но вашей песней он восхитился точно. Матараццо, человек светлого ума и утонченного эстетического вкуса, все-таки признал: «Казахи – тоже поющий народ».

Это лишь один фрагмент из жизни талантливого ученого, тонкого ценителя поэзии, исследователя устного народного творчества, человека по-настоя­щему влюбленного в науку, культуру своего народа. Именно такими, очевидно, должны быть представители системы отечест­венного образования, формирующие интеллектуальную нацию.