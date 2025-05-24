Когда помыслы и дела праведны Адал Азамат 24 мая 2025 г. 2:30 86 Аяған Сандыбай, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Академик Кенжегали Кенжебаев знает истинную цену весомой мысли и созидательному порыву фото из архива «КП» В эпоху глобализации нередко с шокирующей откровенностью выплескивается наружу все темное и низменное, веками таившееся в человеческой природе. Возможно, в скором времени посредством искусственного интеллекта, четко сканируя все траектории мысли, ученые смогут полнее определить сущность двуногого – homo sapiens. А ведь «человек» как название биологического вида одновременно является корневым слогом редчайшего личностного качества – человечности. Однако не так часто нам приходится видеть ее проявления в повседневной жизни. На стыке тысячелетий в общественном сознании будто сбитой оказалась шкала вечных общечеловеческих ценностей. Черное и белое, свет и тьма, добро и зло – все эти субстанции как бы утратили свои устойчивые признаки. Неужели близок конец света? Или он не наступит, пока на земле живут достойные люди?.. Один из них – академик Кенжегали Кенжебаев (на снимке). Поистине богат его духовный мир – не упрекнешь в щедрости природу. Широкий кругозор, утонченные манеры подлинного интеллигента, уверенность в себе и решительность в действиях заметно выделяют его среди коллег. ...За мальчиком, оставшимся без отца – искалеченного вчерашнего солдата-победителя – на шестом месяце от роду, приглядывала бабушка. Ни ей, ни матери Акбияз он не доставлял больших хлопот. Рано повзрослевший Кенже долгими зимними вечерами зачарованно читал аксакалам эпосы «Кобланды-батыр», «Козы-Корпеш и Баян-Сулу», «Камбар-батыр», «Кыз Жибек» и другие шедевры поэзии и глубокой мудрости Великой степи (ныне они составляют уникальную стотомную книжную серию «Бабалар сөзі»). Возможно, эпическая стройность мысли и образно выверенные философские параллели, характерные этим, а также другим произведениям, доступно и зримо отразившим суровый мир кочевников, заронили в душу подростка неизъяснимую потребность в гармонии поступков и чувств. Ибо его героями были те, кто удерживал духовно-нравственное равновесие на этой неспокойной земле. Такие герои жили и по соседству в родном ауле Донызтау. Путь прошел с честью и достоинством Несмотря на череду бесконечных перемен, на жизнь в разных общественно-экономических формациях, он ни на йоту не изменил своему принципу, своей мальчишеской установке. Суть ее: помыслы должны быть праведны, дела – созидательны, чувства – искренни. Именно этими постулатами руководствовался Кенжеке всю свою сознательную жизнь – даже тогда, когда, пользуясь разбалансированностью системы управления в сфере образования, корыстолюбцы от власти несколько раз пытались посадить своего человека в кресло самого передового регионального вуза, каким был Актюбинский государственный университет им. А. Жубанова. Для объективности воспроизведем сообщение новостной службы телеканала РИКА ТВ: «В начале января текущего года руководство Министерства образования и науки попросило освободить ректорское кресло, сославшись на окончание срока действия трудового договора, направило из столицы своего выдвиженца. Не согласный с действиями министерства, К. Кенжебаев обратился с иском о восстановлении его в прежней должности в Сарыаркинский районный суд Астаны. После месячной судебной тяжбы 6 марта 2006 года было вынесено решение об отмене распоряжения министерства и о восстановлении К. Кенжебаева в должности ректора Актюбинского государственного университета. Напомним: после очередной навязанной реорганизации жубановцы остались без главного корпуса, Дворца студентов, спортивного комплекса и столовой. Однако минувшей весной отделившийся вуз построил новый административный корпус и, несмотря на трудности, благополучно сохранил статус университета. Здесь успешно внедрили менеджмент качества и в июне 2005 года первыми среди учебных заведений региона получили сертификат соответствия ИСО-9000. По словам Кенжебаева, теперь и другие, намеченные ранее планы также будут реализованы. С коллективом после своего возвращения Кенжегали Кенжебаевич еще не успел пообщаться, но все же не сомневается, что встретят его коллеги хорошо». Остается добавить: встретили его не просто хорошо, а очень хорошо, с ликованием. Путь к этому личному триумфу – а как иначе назвать такое безграничное уважение, когда многотысячный университетский коллектив радуется возвращению своего лидера? – был не прост. Кенжегали с отличием окончил среднюю школу в отдаленном Байганинском районе, поступил на математический факультет Актюбинского государственного педагогического института. Здесь же начал трудовую биографию. Путь от ассистента до ректора – не перепрыгивая через ступеньки карьерного роста – прошел с честью и достоинством. Без малого двадцать лет (своеобразный рекорд страны) успешно возглавлял крупнейший университет Западного Казахстана. Сегодня Кенжегали Кенжебаев – уважаемый ветеран труда, авторитетный педагог, талантливый организатор, признанный ученый. Более 60 научных трудов, в том числе пять монографий и книг, опубликованы им в солидных научных изданиях СНГ и дальнего зарубежья. Он достойно представлял Казахстан на международном симпозиуме в Копенгагене, на московской научно-практической конференции по теме «Университеты и общество на рубеже веков», на Форуме научной элиты стран СНГ, Прибалтики и Восточной Европы в Дюссельдорфе и других городах и странах. Не раз сам инициировал и проводил международные научные конференции, посвященные перспективам изучения дифференциальных уравнений. Актюбинский региональный университет им. А. Жубанова плодотворно сотрудничает с рядом вузов России и Украины. Особенно активно – с Киевским национальным университетом им. Тараса Шевченко, где на протяжении нескольких лет вел научно-исследовательскую деятельность аспирант, а затем доктор физико-математических наук Кенжегали Кенжебаев. Кстати, одна из его книг «Комплексное исследование периодических систем дифференциальных уравнений», написанная в соавторстве с академиком Анатолием Самойленко, издана Национальной академией Украины и пользуется большим спросом математического сообщества СНГ. Ныне коллектив университета успешно решает очень важные и злободневные задачи. Здесь многое делается для углубления инновационных исследований, модернизации различных методик образовательного процесса. Академик Кенжебаев, удостоенный за заслуги в математической науке золотой медали имени выдающегося русского математика Михаила Остроградского, принимал непосредственное участие и в развитии инженерного образования на исследовательской базе своей математической школы. Безупречен во всех ипостасях Лидер с многолетним опытом и глубокими знаниями умеет выстроить траекторию успеха. Даже в лихие девяностые годы, когда ему доверили возглавить вуз с множеством проблем, ему удалось в сравнительно короткие сроки вывести университетский коллектив из состояния затяжного застоя. Каких трудов и здоровья стоило это, знает тот, кто был рядом с ним в то непростое время. Ведь несколько важных вопросов нужно было решать одновременно. Скажем, не забывая о качестве образовательного процесса и объемах учебного плана, проследить за сроками выполнения строительно-монтажных работ на нескольких университетских объектах. Сроки, то есть временной фактор, были главным. Ведь несколько сотен студентов испытывали бытовую неустроенность. Общежития при прежнем руководстве вуза были проданы либо находились в аварийном состоянии. В начале девяностых особо остры были и проблемы с досугом студенческой молодежи. Без единого тенге из государственной казны, за счет внебюджетных средств и личного авторитета ректора среди предпринимателей вскоре были возведены двухзальный спортивный комплекс, Дворец студентов, приведены в порядок учебные корпуса, библиотека, увеличен книжный фонд, расширена информационно-коммуникативная служба вуза. Словом, команде единомышленников Кенжебаева удалось шаг за шагом привести в соответствие инфраструктуру университета и повысить качество учебно-воспитательного процесса. Казалось бы, только работать и работать – с удовольствием. Ведь для этого созданы все необходимые условия. Под благими лозунгами создаются новые трудности для вставшего на ноги университета. Из его состава выводят несколько факультетов и создают пединститут. – Все, что было создано за все эти годы, – вспоминает с грустью Кенжегали Кенжебаевич, – у нас отобрали во время создания на университетской базе Актюбинского педагогического института. Это спорткомплекс, Дворец студентов. Оголили преподавательский корпус. Пришлось все начинать заново. Мы построили спортивный комплекс – настоящий современный дворец с трибуной на 1 500 человек, Дворец студентов с LED-экраном. Опять же возвели объекты, не взяв из госбюджета ни гроша. Нынче в этих центрах студенческого спорта и культуры многолюдно. Юноши и девушки охотно занимаются в различных спортивных секциях и творческих студиях. Во Дворце молодежи с удовольствием музицируют звезды международного уровня. Одной из первых перед жубановцами выступила народная артистка республики, лауреат международного конкурса им. Маргарет Лонг и Жака Тибо, Государственной премии РК Жания Аубакирова, по достоинству оценившая прекрасную акустику зала. Настоящий педагог должен быть безупречным во всех ипостасях. Уинстон Черчилль говорил: «Учитель обладает такой властью, о которой может мечтать премьер-министр». К академику Кенжебаеву, подтянутому, с изящными манерами подлинного интеллигента, тонким чувством юмора, всегда тянутся люди. Будь это студенческая аудитория, спортивный зал или бильярдная, куда он, член международного бильярдного клуба «Акбар», заглядывает при первой возможности на пару часов, чтобы пообщаться с друзьями, забить свой коронный свояк. Его любовь к песенному творчеству – тема особая, многочасовая. Ограничимся лишь одним примером, услышанным из уст известного композитора, писателя, Героя Труда Казахстана Ильи Жаканова. – Одна из моих песен, особо любимая народом, – «Еділ мен Жайық». Сам Шамши Калдаяков, услышав ее, воскликнул: «Мощно. Что нам осталось после этого!» – рассказывал с удовольствием Илья Жаканович. – Она написана мною в 1981 году. Во время моего мастер-класса в Актюбинском государственном университете ректор Кенжегали Кенжебаевич поведал приятную мне историю: «В 2005 году мы были в гостях у известного итальянского математика Матараццо. Радушный сеньор знакомил нас с достопримечательностями Салерно. При этом рассказ о родном городе нередко сопровождал песней. И во время приготовления пиццы, и в приятные часы застолья за бокалом знаменитых местных вин. В один из таких дней я решился спеть. Начал с первого куплета песни «Еділ мен Жайық». Всем понравилось. Несколько минут спустя хозяин дома попросил спеть снова. Я спел. Затем попросил повторить. И так несколько раз кряду. Словом, звучала эта песня до тех пор, пока он не запомнил первый куплет с припевом. Как известно, итальянцы считают себя самым поющим народом. Наверное, и вправду думают, что они самые поющие, но вашей песней он восхитился точно. Матараццо, человек светлого ума и утонченного эстетического вкуса, все-таки признал: «Казахи – тоже поющий народ». Это лишь один фрагмент из жизни талантливого ученого, тонкого ценителя поэзии, исследователя устного народного творчества, человека по-настоящему влюбленного в науку, культуру своего народа. Именно такими, очевидно, должны быть представители системы отечественного образования, формирующие интеллектуальную нацию. #академик #Кенжегали Кенжебаев