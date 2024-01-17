Когда скот гуляет сам по себе

Казахстанских коров, лошадей и коз с уверенностью можно назвать самостоятельными животными. Уж слишком часто они гуляют сами по себе: куда хотят, туда и бредут, чего хотят, то и творят...

Беспризорно пасущиеся сельхозживотные – головная боль водителей. Стада в десятки голов еле передвигающегося скота частенько становятся причиной заторов на дорогах, ДТП и аварий с серьезными последствиями. Особенно страшны в этом плане лошади, потому что у них есть природный рефлекс бежать на свет.

Сразу три таких случая всего за одну неделю случились в конце ушедшего года в пригороде Костаная – жилом массиве «Дружба». В двух случаях пострадали только легковушки, виновники аварии – лошади – скрылись с места происшествия. Правда, вскоре они примкнули к своему табуну и были найдены участковыми. А вот владельца одного из животных ищут по сей день и никак не могут найти, поскольку на лошади отсутствуют опознавательные знаки – тавро, бирка. Автовладелец, которому нанесен материальный ущерб, восстанавливал своего железного коня за собственный счет.

Такая же участь постигла и владельца грузовой фуры, выехавшего ранним утром в рейс.

– Сын успел проехать всего несколько метров, когда при повороте у поселка Майколь на Челябинской объездной на проезжую часть выбежали лошади, которые паслись без табунщика. Было еще темно, и они помчались на свет фар. Сын долго маневрировал, но все же одно животное сбил насмерть. Серьезно пострадал автомобиль, не говоря уже о том, что рейс был пропущен. Наша семья понесла серьезный материальный урон. Только ремонт фуры обошелся почти в полмиллиона тенге. Естественно, никто этот ущерб нам не восстановил, поскольку хозяина лошади по-прежнему не нашли, хотя мы обращались и в акимат, и в департамент полиции, – рассказала жительница жилого массива «Дружба» Светлана Абраменко.

В департаменте полиции подтвердили, что хозяина сбитой насмерть лошади спустя уже почти два месяца так и не нашли. При этом, как говорит Светлана Абраменко, труп животного исчез в тот же злополучный день. Участковый разводит руками: бирок нет, а значит, и владельца установить затруднительно. Любопытно, что этот табун лошадей примерно в три десятка голов, по словам местных жителей, самовольно разгуливает вблизи поселка очень давно и, между прочим, гуляет до сих пор, все так же нарушая правила выпаса, а вместе с ними и ПДД. Так, может, искать нерадивого хозяина просто никто не хочет?..

Бесконтрольный выпас скота в Казахстане запрещен. За нарушение правил, указанных в ст. 408 КоАП, владелец животных может схлопотать штраф в размере от трех до десяти МРП. За прошлый год в стране выявлено более 42 тыс. подобных нарушений, из которых свыше трех тысяч приходятся на Костанайскую область. Однако учитывая, что некоторые водители, чьи авто пострадали при столкновении с вольно пасущимся скотом, не обращаются с заявлениями ни в полицию, ни в ветстанцию, предполагая волокиту и безрезультатность, то реальные цифры таких аварий далеки от официальной статистики.

Надо сказать, что беспризорный скот доставляет массу хлопот не только водителям, но и их же владельцам. Самовольно пасущиеся коровы, лошади и овцы становятся хорошей, а главное – легкой, наживой.

С недавних пор наказание за кражу скота даже выделено в Уголовном кодексе в отдельную статью «Скотокрадство», максимальное наказание за которое предусматривает лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества. Также ужесточено наказание за неоднократность и совершение краж с проникновением в помещение. Это позволяет избежать ухода от ответственности воров за счет примирения с потерпевшими и усилить профилактику краж. Меры оказались действенными. Ведь за последние пять лет в стране удалось добиться снижения скотокрадства на 62,5%, в том числе на 16,3% – в прошлом году.

– Для борьбы с преступными группами в регионах постоянно работают оперативно-поисковые группы, которые проводят рейды по скотным рынкам, местам забоя скота и его стихийной торговли, – проинформировал заместитель начальника управления департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Батырбеков. – В результате организационных мер и целенаправленной работы за 2023 год задержано более трехсот скотокрадов, в том числе 59 преступных групп. Так, сотрудниками департамента полиции Алматинской области пресечена криминальная деятельность группы скотокрадов из четырех человек, которые изобличены в совершении серии краж скота с вольного выпаса.

С сентября прошлого года ими было похищено более 30 голов лошадей. Во всех случаях преступники вывозили животных на заранее нанятых большегрузных автомашинах.

Учитывая все вышеизложенное, напрашивается вопрос: коль уж ужесточение применяемых мер к скотокрадам сыграло свою роль, так, может быть, ужесточить наказание и для владельцев животных, которые гуляют без присмотра? Например, в разы увеличить штрафы, а если хозяев не нашли, то бесхозный скот передавать в государственную собственность. Думается, что в этом случае владелец объявится сам и довольно быстро, ведь стоимость одной лошади сегодня оценивается под миллион.