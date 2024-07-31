Когда снести дешевле, чем спасти

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Валентина Марущенко
собственный корреспондент по Костанайской области

150 млн тенге потратят в Костанае на демонтаж малого моста, разрушенного в результате затопления.

фото Георгия Шаповалова

Эта мостовая конструкция с вековой историей считалась своеобразным символом областного центра. Малый мост через реку Тобол был построен в 1915 году и долгое время служил единственным транспортным сообщением между Затобольском и Костанаем.

Спустя 45 лет в нескольких метрах от него выросло более могущественное сооружение, которое так и назвали – Большой мост. При этом его «младший сосед» со временем обрел статус пешеходного. Все потому, что конструкция уже слишком стара и ненадежна для проезда современных автотранспортных средств.

Малый мост стал уютным и полюбившимся костанайцам местом для тихих вечерних и романтических прогулок. Но так было до недавних пор.

В начале апреля, когда в Костанае вовсю бушевали паводки, малый мост полностью ушел под воду. Течение было настолько мощным, что конструкция частично разрушилась. Когда бурное половодье схлынуло и Тобол вошел в свои берега, специалисты провели техническое обследование сооружения и признали его аварийным.

– Тогда местной властью было принято решение о демонтаже малого моста. Восстанавливать его нецелесообразно, поскольку это потребует очень больших затрат. Гораз­до дешевле разобрать. Демонтаж обойдется бюджету в 150 миллионов тенге. Но дело не только в финансах. Есть еще одна причина, по которой сносят мост, – если в последующие годы будет столь же мощный паводок, то конструкция будет препятствовать прохождению ледохода, а заторы на реке – это всегда наводнение, – разъяснил руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Азамат Бегалин.

Демонтировать малый мост планировалось за 90 дней, но в отделе ЖКХ желают ускорить процесс. Все-таки Костанай – северная зона, и выполнить работы желательно бы до осени, то есть до начала дождей. Впрочем, точные сроки не обозначают. Говорят, как получится. Подрядчики между тем идут с опережением. Уже приступили к разбору третьего пролета из семи.

– Почему столько времени отводится на демонтаж? Потому что это очень кропотливая работа, которая производится по определенной технологии. Чтобы экскаватор мог подобраться к пролету, сначала нужно сделать отсыпку грунта. И так с каждым пролетом по отдельности, – отметил Азамат Бегалин.

В общем, история малого моста в Костанае подходит к концу. И новой страницы уже не будет. Ранее местные власти высказывались о возведении другой конструкции при необходимости. Но потом от этой идеи окончательно отказались.

В 2025-м малый мост Костаная отметил бы свой 110-летний юбилей. Однако природа распорядилась иначе...

#паводок #Костанай #мост #демонтаж

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