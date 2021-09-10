Культура
Когда состоится казахстанская премьера фильма "Конокрады. Дороги времени" с Самал Еслямовой
Казахстанско-японский фильм «Конокрады. Дороги времени» с Самал Еслямовой в главной роли выйдет на широкие экраны в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz.   

«Премьера фильма «Конокрады. Дороги времени» состоится 23 сентября во всех кинотеатрах страны. А с 7 октября зрители смогут посмотреть фильм по интерактивному телевидению TV+», - сообщается в аккаунте в Facebook киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова.

«Мне было интересно работать с режиссером Ерланом Нурмухамбетовым и понравился сценарий фильма. В съемках участвовала прекрасная группа, они настоящие профессионалы своего дела. И конечно, для меня ценный опыт работы с японской группой и выдающимся японским актером», - поделилась впечатлениями актриса Самал Еслямова.



Самал Еслямова - обладательница приза за лучшую женскую роль Каннского кинофестиваля. Родилась 1 сентября 1984 года в селе Аралагаш. В детстве мечтала стать журналистом, однако для поступления в университет ей не хватило нескольких баллов. Тогда девушка решила подать документы в Петропавловский колледж искусств. Позже актриса поступила на актерский факультет ГИТИС.

Напомним, фильм «Конокрады. Дороги времени», в производстве которого приняли участие «Казахфильм» и японская компания Tokyo New Cinema, рассказывает историю дружной семьи, безмятежность жизни которой в одночасье была разрушена бандой конокрадов, убившей отца семейства. Тяжело переживая смерть отца, 12-летний Олжас вынужден противостоять испытаниям, обрушившимся на него и его маленьких сестренок. В момент отчаяния семье начинает помогать загадочный незнакомец.



В главных ролях казахстанско-японской картины снялись: обладательница приза за лучшую женскую роль Каннского кинофестиваля Самал Еслямова, известный японский актер Мирай Морияма, казахстанский актер театра и кино Дулыга Акмолда и начинающий актер Мади Менайдаров.



Мировая премьера фильма «Конокрады. Дороги времени» состоялась в 2019 году в рамках крупнейшего кинофестиваля в Азии – Бусанского международного кинофестиваля. Казахстанско-японская картина стала фильмом открытия фестиваля и была показана на самом большом экране Южной Кореи – в Центре кино Busan Cinema Center.

Японская премьера фильма состоялась в минувшем году на Международном кинофестивале в Токио. В том же году картина вышла в широкий прокат в Японии.






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