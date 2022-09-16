Когда столица Казахстана вновь станет Астаной

Министр юстиции Казахстана Канат Мусин рассказал, когда столицу можно будет официально называть Астаной, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Согласно действующему законодательству изменение в Конституцию наименований столицы будет реализовано через Указ Президента. На этом официально переименование заканчивается», – сообщил Канат Мусин в кулуарах Парламента.

По его словам, Президент должен подписать принятые сегодня Парламентом поправки в Конституцию в течение месяца.

Журналисты также поинтересовались, может ли следующий Президент изменить название столицы, или она навсегда останется Астаной.

«Наименование столицы не относится к тем нормам, которые являются неизменными, то есть может», – резюмировал глава Минюста.