Фото: Kazpravda.kz
Общество
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Диасов Ораз
корреспондент

Министр юстиции Казахстана Канат Мусин рассказал, когда столицу можно будет официально называть Астаной, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Согласно действующему законодательству изменение в Конституцию наименований столицы будет реализовано через Указ Президента. На этом официально переименование заканчивается», – сообщил Канат Мусин в кулуарах Парламента.

По его словам, Президент должен подписать принятые сегодня Парламентом поправки в Конституцию в течение месяца. 

Журналисты также поинтересовались, может ли следующий Президент изменить название столицы, или она навсегда останется Астаной.

«Наименование столицы не относится к тем нормам, которые являются неизменными, то есть может», – резюмировал глава Минюста.

 

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