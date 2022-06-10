Когда возобновят выдачу льготных автокредитов в Казахстане

Увеличивать финансирование льготного автокредитования в Казахстане не планируют. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития. По словам Каирбека Ускенбаева, выделенные 100 млрд скоро должны вернуться в бюджет, тогда банки и возобновят кредитование, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Astana TV.

Программа льготного автокредитования в Казахстане стартовала в середине мая. Меньше чем за месяц банки приняли 20 тысяч заявок, половину из которых уже одобрили. По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, в запасе на эти цели почти 30 млрд тенге. Однако выдача займов забуксовала.

"Если банки и приостановили выдачу, то только чтобы не давать людям ложных надежд. Поскольку в любой момент может не оказаться денег или самих машин", – говорит Каирбек Ускенбаев.

В стране есть далеко не все желаемые машины, признал министр. Однако Ускенбаев заверил, что работа ведется. Причем напрямую с производителями.

"Машины, которые производят Allur group, по ним проблем нет. Около пяти тысяч машин здесь находятся. По Hyundai там есть проблемы. Мы с руководством говорим, максимально ускоряйте производство, чтобы обеспечить тех людей, которые претендуют на ваши машины", – отметил Каирбек Ускенбаев.

Увеличивать финансирование пока не планируется, сообщил министр. Выделенные на этот год 100 млрд пошли в оборот. Чтобы снова обеспечить банки нужными средствами, эти деньги должны вернуться, объяснил глава МИИР. Произойдет это месяца через два, когда покупатели авто начнут платить по кредитам.

"В идеале, когда эти 100 млрд будут выданы. Необязательно ждать же 100 млрд. Вот сейчас, кто первый начал, через месяц два, когда они начнут платить, то в револьверном порядке эти же банки эти же деньги будут использовать на кредиты другим людям", – добавил министр.

По программе льготного автокредитования отечественные автосалоны выдали без малого 3 тысячи машин. И пусть банки приостановили набор заявок, подчеркнули в мининдустрии, о закрытии программы пока нет и речи.





