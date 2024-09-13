Кокаин на сумму $209 млн перехватили в Карибском море

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Подлодку взяли штурмом 26 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

Задержаны двое подозреваемых, изъяты 12 тюков с наркотиками. Об этом 12 сентября сообщила газета Daily mail.

Операцию провел экипаж корабля HMS Trent, были изъяты 2 тонны запрещенных веществ.

Это уже восьмая операция по задержанию подлодок, перевозящих наркотики, проведенная базирующимся в Портсмуте HMS Trent. Корабль всего за семь месяцев остановил поступление наркотиков в Великобританию на сумму £750 млн (около $980 млн).

В середине августа полиция Эквадора изъяла в одном из портов страны больше тонны кокаина, который предназначался для отправки в Нидерланды. Изъятая партия оценивается более чем в $45 млн.