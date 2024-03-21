Кокпарчи против ковбоев

В конно-спортивный комплекс «Арғымақ», открытый относительно недавно и уже начавший подготовку к 5-м Всемирным играм кочевников, пришло множество зрителей, большинство – в красочных национальных одеждах.

– Национальные игры – наша история, достояние. Одна из их особенностей – проверка на силу и выносливость. Сегодня во всех регионах состоя­лись различные турниры по национальным видам спорта. Проведение конных соревнований и соревнований по соколиной охоте, а также турниров по тоғызқұмалақ, асық ату, садақ тарту позволили казах­станцам погрузиться в атмосферу всеобщего праздника, – отметил в своей поздравительной речи министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.

– При поддержке Главы государства в нашей стране динамично развиваются национальные виды спорта. В сентябре этого года пройдут 5-е Всемирные игры кочевников, которые также дадут импульс для их развития и популяризации, – в свою очередь подчеркнул президент Ассоциации национальных видов спорта РК Исламбек Салжанов.

Началось торжественное мероприятие с чествования ветеранов национального спорта. Среди них – девятикратный чемпион СССР по кокпару Абильхан Дауылбаев, двукратный чемпион РК по тоғызқұмалақ Мейрамкул Ногайбаев, заслуженный тренер Казахской ССР Жумабек Мейрамгалиев, спортивный журналист Несип Жунисбай­улы, заслуженный тренер РК Куламхан Жакыпов, главный тренер национальной сборной по асық ату Жомарт Сабыржанов и атбегі Мейрамбек Чакенов.

– Мы рады, что наши заслуги так высоко оценены. Сейчас в Казахстане перед молодыми спортсменами открываются большие возможности. Желаю нашей национальной сборной побед на предстоящих 5-х Всемирных играх кочевников, – сказал Абильхан Дауылбаев.

Ну а дальше началась показательная часть мероприятия. Перед зрителями демонстрировали свое мастерство лучники в садақ ату, а также джигиты и девушки, показавшие сноровку в қыз қуу, теңге ілу и аударыспақ. Но больше всего эмоций вызвала игра в көкпар между национальными командами Казахстана и США.

Показательный ­товарищеский матч в формате 3 х 3 закончился "боевой" ничьей со счетом 2:2 – то есть победила дружба. Отметим, что лидером американской команды стал настоящий ковбой Лэдд Хауэлл. Нашу же сборную возглавил известный кокпарщик Курманбек Тургынбек. Кстати, зрители отметили игру и другого профессионального ковбоя – Кейси Филда, который оказался весьма неуступчив.

В фойе конно-спортивного комплекса были проведены мас­тер-классы по тоғызқұмалақ и асық ату. Также состоялась ярмарка национальных изделий. Кроме того, гостям продемонстрировали собак породы тазы и ознакомили с древним искусством құсбегілік.

Как всегда, небывалый ажио­таж вызвало выступление известного казахстанского силача, четырехкратного рекордсмена мира по силовым номерам, рекордсмена Книги рекордов Гиннесса и шестикратного рекордсмена Казахстана Сергея Цырульникова, который разгибал вроде бы несокрушимые подковы. Отметим, что эти подковы до него пробовали хоть немного погнуть и зрители – причем за приз в 500 тыс. тенге – но никому это не удалось.

Ну и немного цифр. Согласно статистическим данным, если в 2022 году количество систематически занимающихся национальными видами спорта в стране составляло 584,1 тыс. человек, то в 2023-м этот показатель вырос до 619,2 тыс. В настоящее время по национальным видам спорта работают 1 488 тренеров, из них в сельской местности трудятся 928.

Ежегодно в стране проводится более тысячи соревнований различного уровня (от международного до сельского) по таким видам спорта, как қазақ күресі, тоғызқұмалақ, асық ату, көкпар, бәйге, теңге ілу, жамбы ату, аударыспақ, құсбегілік, дәстүрлі садақ ату, жекпе-жек, которые официально вошли в список национальных видов спорта. Также в республике действуют 12 спортивных клубов и 13 спортивных школ по национальным видам спорта, Центр национальных и конных видов спорта, который занимается подготовкой спортсменов сборных команд республиканского уровня.

Кроме того, функционирует Ассоциация национальных видов спорта, которая объединяет 10 федераций. Есть также отдельно федерации қазақ күресі и жекпе-жек. В прошлом году спортсмены федераций приняли участие в 12 международных соревнованиях и завоевали 95 медалей, 35 из которых – золотые.