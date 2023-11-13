Коль работать, так на совесть

Как-то в одном из своих материалов мне уже приходилось затрагивать эту проблему, но, увидев, что в настоящее время творится в микрорайонах Тараза, решил вернуться к ней, поскольку в глаза бросается одна и та же картина.

Мало того, что, как явствует из жалоб горожан в социальных сетях, некоторые подрядчики плохо справляются со своей задачей и в итоге областной центр получает жилые дома с недоделками, так еще оставляют за собой горы строительного мусора. И конечно же, не приводят в порядок территорию, на которой, с позволения сказать, работали. Говоря на языке торговцев, нет в их конечной продукции товарного вида.

Не нужно далеко ходить, чтобы увидеть наглядные тому примеры. Недавно в микрорайоне «Самал» между средней школой № 39 и детским садом № 12 проложили тротуар. Безусловно, местные жители были этому рады, ведь столько ждали, столько просили... Другой вопрос: почему строителям в очередной раз элементарно не хватило добросовестности и догадливости?

Во-первых, пешеходная дорожка, идущая вдоль подъездной автодороги, уперлась прямо в мусорную площадку. Правильнее было бы сказать, практически в контейнеры, которые жильцам всякий раз придется обходить, даже если они решили просто выбросить мусор.

Во-вторых, сразу бросается в глаза, что асфальтовое ответвление не доходит до моста, а обрывается на полпути, как раз там, где есть углуб­ление, в котором обычно после дож­дей скапливается вода. Не хватило буквально двух-трех метров.

В-третьих, грунт из канавки, вырытой под бордюры, теперь лежит вдоль всей автодороги, которая была гораздо чище до стройки. Теперь при малейшей непогоде местным жителям предстоит месить грязь. К тому же кое-где появились неровности в виде небольших ям и насыпей.

То же самое можно сказать и о проведении ирригационных работ в этом же жилом массиве. В целом где бы в городе ни менялись арычные лотки, везде после этого остается картина, как после артобстрела. Повсюду булыжники и груды земли. Строители убирают за собой разве что старые бетонные лотки, а всего остального не видят или, вернее сказать, делают вид, что не видят.

Но все же, думается, свою работу нужно делать на совесть, иначе теряется ее смысл. Ведь вряд ли дома каждый из них, сделав ремонт, бросает посреди комнаты клочки старых обоев, отколовшуюся штукатурку или облупившуюся краску. Сомневаюсь, что оставляют и не пригодившиеся стройматериалы, прочий строительный мусор там, где поработали. Почему же тогда, выполнив работу, они не поступают так в своем родном городе, который является нашим общим домом?

Возможно, на этот момент надлежит обратить внимание контролирующим органам или заказчикам, принимающим работу. Возможно, необходимо подключить партийный и общественный контроль, местных активистов, наконец, старших по домам. Уверен, в этом случае в областном центре стало бы значительно чище, а любой выполненный заказ был бы гораздо качественнее.

Потому что сегодня, глядя на абсолютно безразличное отношение строительных компаний к судьбе родного города, испытываешь какое-то двоякое чувство. Вроде бы должна быть радость от того, что объекты строительства и благоустройства, которых люди так долго ждали, наконец введены, однако вместе с ней просыпается неприятное ощущение некой незавершенности. И оно перечеркивает весь эмоциональный позитив. Однозначно можно сказать, что у многих грязь и мусор после благоустройства вызывают негодование, возмущение и даже гнев.

На мой взгляд, это неправильный подход к работе, за которую к тому же еще и платят из наших налоговых отчислений.