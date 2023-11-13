Количество безработных выросло за месяц в Казахстане

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Армия получателей пособий по безработице в Казахстане пополнилась более 10 тысячами гражданами за месяц, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По информации ведомства, на 1 ноября 2023 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) составила 172,3 тыс. человек, при этом 166,3 тыс. гражданам выплата была назначена именно в этом году. Общая сумма выплат составила 37,8 млрд тенге.

Для сравнения, на 1 октября 155,4 тыс. человек получили соцвыплаты по потере работы, а общая сумма выплат составила 33,2 млрд тенге.

Как отметили в министерстве, в соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода.

Эту услугу в онлайн режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).