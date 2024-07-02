Количество инва-купе увеличивается в Казахстане

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По данным Минтранспорта, для комфортабельного проезда людей с особыми потребностями в этом году запланировано 14 вагонов, из которых 7 уже введены в эксплуатацию.

По мере обновления пассажирских железнодорожных вагонов увеличивается и количество инва-купе. Так, новые вагоны активно используются на маршрутах «Кызылорда – Семей», «Павлодар – Туркестан», «Актау – Актобе».

В ведомстве отметили, что в прошлом году было приобретено 11 инва-купе со специальными местами. В целом на сегодня курсируют 110 составов со специализированными вагонами для пассажиров с ограниченными возможностями. Три новых маршрута также получат спецвагоны от частных перевозчиков.

«Новые вагоны произведены казахстанскими производителями, соответствуют стандартам качества и безопасности. В переоборудование вагонов входят процедуры по увеличению площади купе для свободного продвижения инвалидной коляски, установка подъемного механизма для посадки в вагон, размещение кнопок вызова проводников», – говорится в официальном сообщении.

Напомним, что Минтранспорта совместно с местными исполнительными органами продолжает работу и по увеличению количества инватакси. В целом в регионах страны работают 119 служб инватакси с общим автопарком порядка 760 единиц специализированных машин.