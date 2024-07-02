Количество инва-купе увеличивается в Казахстане

Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Расширяется парк специализированных вагонов для людей с ограниченными возможностями, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Минтранспорта, для комфортабельного проезда людей с особыми потребностями в этом году запланировано 14 вагонов, из которых 7 уже введены в эксплуатацию.

По мере обновления пассажирских железнодорожных вагонов увеличивается и количество инва-купе. Так, новые вагоны активно используются на маршрутах «Кызылорда – Семей», «Павлодар – Туркестан», «Актау – Актобе».

В ведомстве отметили, что в прошлом году было приобретено 11 инва-купе со специальными местами. В целом на сегодня курсируют 110 составов со специализированными вагонами для пассажиров с ограниченными возможностями. Три новых маршрута также получат спецвагоны от частных перевозчиков.  

«Новые вагоны произведены казахстанскими производителями, соответствуют стандартам качества и безопасности. В переоборудование вагонов входят процедуры по увеличению площади купе для свободного продвижения инвалидной коляски, установка подъемного механизма для посадки в вагон, размещение кнопок вызова проводников», –  говорится в официальном сообщении. 

Напомним, что Минтранспорта совместно с местными исполнительными органами продолжает работу и по увеличению количества инватакси. В целом в регионах страны работают 119 служб инватакси с общим автопарком порядка 760 единиц специализированных машин.

#Минтруда #казахстанцы #количество #инва-купе

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