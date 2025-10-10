Похищение животных давно уже вылилось за рамки локальных инцидентов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура региона совместно с правоохранительными органами принимает системные меры по противодействию скотокрадству, сообщает Kazpravda.kz

В целях повышения эффективности работы в данном направлении прокуратура области реализует дорожную карту по противодействию скотокрадству, направленную на координацию деятельности всех заинтересованных органов.

В рамках исполнения дорожной карты сотрудники полиции раскрыли преступную группу из пяти человек, совершавшую кражи крупного рогатого скота на территории области. В ходе досудебного расследования их вина полностью доказана, и в суде правонарушителям вынесли приговор.

В надзорном органе добавили, что в результате принимаемых совместных мер в текущем году на территории области наблюдается снижение скотокрадства на 30%. Сотрудники прокуратуры продолжат реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение законности и защиту прав граждан от преступных посягательств в сфере сельского хозяйства.