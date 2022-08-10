Количество рейсов в Китай и Узбекистан просят увеличить авиакомпании Казахстана

На новой министерсткой диалоговой площадке «Ашық сағат алаңы» состоялась онлайн-встреча, посвященная обсуждению проблемных вопросов возобновления и открытия новых международных регулярных авиамаршрутов. Обсуждение актуальной темы через Zoom модерировала заместитель председателя Комитета гражданской авиации МИИР РК Салтанат Томпиева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

В ходе онлайн-встречи представители АО «Эйр Астана», «Авиакомпания SCAT» и «Qazaq Air» сообщили о мерах, предпринимаемых для восстановления международных регулярных пассажирских авиарейсов после перерыва, связанного с пандемией, а также о планах по расширению географии полетов.

По их словам, восстановительная работа проводится успешно и помощь авиационных властей Казахстана в настоящий момент не требуется. В настоящий момент международные полеты выполняются в 28 стран по 115 маршрутам с частотой 518 рейсов в неделю. В число стран, с которыми налажено авиасообщение, входят: Азербайджан, Армения, Беларусь, Великобритания, Германия, Греция, Грузия, Египет, Индия, Иран, Италия, Катар, Китай, Кувейт, Кыргызстан, Мальдивы,Монголия, Нидерланды, ОАЭ, Польша, РФ, Саудовская Аравия,Таджикистан,Таиланд,Турция, Узбекистан, Чехия и Южная Корея.

На международных линиях казахстанские авиакомпании в первом полугодии 2022 года перевезли 1,2 млн человек, что на 60% больше, чем в аналогичный период прошлого года (0,7 млн).

Вместе с тем, поддержка КГА МИИР РК авиакомпаниям требуется в вопросах расширения географии полетов. Так, авиаперевозчики сейчас работают над установлением авиасообщения с Пакистаном, а также над созданием новых маршрутов между городами Казахстана, Узбекистана и Китая. По этим направлениям существует повышенный спрос. Но удовлетворить его пока не получается.

К примеру, из-за продолжающегося карантина на сегодня в КНР осуществляется лишь 3 рейса в неделю, хотя до пандемии выполнялось более 40. Большой спрос при скромном предложении уже отразился на стоимости авиабилетов.

«Мы уже написали ряд писем авиационным властям Китая с предложением увеличить количество рейсов. Узбекским коллегам также направлены предложения по открытию новых маршрутов и рейсов, сейчас ожидаем ответ. В ближайшее время мы вновь будем обращаться к авиационным властям КНР, Узбекистана и Пакистана для оперативной проработки имеющихся вопросов», - сказала заместитель председателя Комитета гражданской авиации.

Стоит отметить, что в ходе мероприятия возможность задать свои вопросы была предоставлена и представителям СМИ.

Так, журналист информационно-аналитического портала orda.kz сообщила о новых случаях задержки вылетов самолетов и поинтересовалась о мерах воздействия на авиакомпании, допускающих перенос и отмену рейсов, а также нарушения законодательства в части предоставления дополнительных безвозмездных услуг пассажирам задерживающихся рейсов.

Хоть вопрос представителя СМИ не относился к теме очередной встречи на площадке «Ашық сағат алаңы», Салтанат Томпиева дала развернутый ответ.

«На компанию нельзя как-то воздействовать. Нужно понимать: в коммерческой авиации самолет приносит доход только тогда, когда он в воздухе. Когда он стоит на земле, то приносит только расходы, причем немалые. Проще говоря, авиакомпании не заинтересованы в том, чтобы задерживать или отменять рейсы. Это потеря денег», - подчеркнула представитель уполномоченного органа.

Также она добавила, что законодательство предусматривает наказание авиакомпаний не за задержку рейсов, так как это чаще всего связано с требованием по обеспечению безопасности полетов, а за уклонение от обязанностей по предоставлению обязательных услуг клиентам в случае переноса или отмены рейса.

«Конечно, это создает неудобства. Это понятно всем. Но это техника, которая может иметь неисправности. Поэтому лучше подождать, чем рисковать. При ожидании рейса более двух часов вам должны предоставить прохладительные напитки, более четырех часов - горячим питанием», - добавила она.

При ожидании рейса более шести часов в ночное и восьми в дневное время пассажирам положено размещение в гостинице и доставка транспортом до гостиницы и обратно. При ожидании рейса более десяти часов перевозчик обязан по выбору пассажира обеспечить перелет до пункта назначения с предоставлением всех вышеуказанных компенсаций либо возвратить пассажиру полную стоимость билета.

«Все эти услуги предоставляются пассажирам бесплатно в соответствии с национальным профильным законодательством. Если авиакомпания уклоняется от своих обязательств, пассажирам необходимо обращаться в Комитет гражданской авиации. Мы рассмотрим вопрос и примем меры, которые предусмаотривают наложение штрафа», - заявила Томпиева.