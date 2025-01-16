Кольсайский диссонанс

Закон и Порядок
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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

По информации местных влас­тей, государственные природные парки становятся визитной карточкой Алматинской области. Так, за 10 месяцев прошлого года популярные локации региона посетили 1,6 млн туристов, в том числе 111 тыс. иностранцев. Это примерно на треть больше аналогичного периода 2023 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По оценкам экспертов, рост турпотока обусловлен прежде всего развитием инфраструктуры. В частности, открылись визит-центры в Чарынском каньоне, ущельях Аюсай, Тургень. На Кольсайских озерах построены пирс, смотровые площадки, гостиницы, магазины, благоустроены пешие горные тропы. Все это не может не радовать. Глядишь, туризм станет драйвером местной экономики, той самой «курицей, несущей золотые яйца» в казну государства.

Между тем явным диссонансом на этом радужном фоне выглядит видеоролик в соцсетях, опубликованный недавно одним из алматинских блогеров. В кадр попали несколько групп мужчин, рыбачивших и распивавших спиртное на льду озера Кольсай-1. Вокруг валялись бутылки, окурки, прочий хлам.

В считаные часы пост собрал сот­ни гневных комментариев жителей Алматы и других регионов, потребовавших полностью запретить здесь массовый туризм, а также дальнейшую застройку природных ландшафтов. По словам экоактивис­тов, еще лет десять назад, когда не было нормальных автодорог, ведущих к озеру Кольсай, приезжающие сюда редкие туристы восхищались первозданной красотой, нетронутой цивилизацией. В окрестном лесу паслись маралы и косули.

Сейчас на берегу потрясающего озера устраивают шоу-программы, гремит музыка. Однажды работников одной из гостиниц даже уличили в сливе в водоем канализационных отходов. А ведь это место с каждым годом посещают все больше иност­ранцев, взору которых открывается столь неприглядная картина.

Вспомнил, как осенью 2022 года, отдыхая с семьей на Кольсае, встретил там группу туристов из Швейцарии и Франции, впервые посетивших нашу республику. В разговоре со мной зарубежные гости признали, что живописные предгорья Заилийского Алатау ничем не уступают, а где-то даже превосходят ландшафты европейских Альп. Больше всего их впечатлило озеро Кайынды – чудо природы, где деревья возвышаются прямо над водной гладью.

Как отметили мои собеседники, объездившие, к слову, весь мир, такого великолепия нет нигде на Земле, и мы, казахстанцы, обязаны сберечь для потомков Кайынды и систему Кольсайских озер, входящую во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Путешественники привели в пример опыт Намибии, где власти делают все для сохранения биоразнообразия и защиты окружающей среды. Оказывается, в этой стране функционируют десятки общественных заповедников, руководство которых несет ответственность за состояние подведомственных им лесов, пастбищ, популяций диких животных: слонов, носорогов, зебр, жирафов, антилоп, львов, леопардов.

Местные общины зарабатывают на туристах, предоставляя им кемпинги, домики для сафари, организуя ярмарки рукоделия. То же самое необходимо внедрить и в Казахстане, считают туристы из Европы.

Признаюсь, в тот момент я не придал большого значения мнению любителей экотуризма. Сейчас понимаю – они были правы. Не случайно отечественные защитники природы бьют в набат, предлагая создать заповедные зоны в Чарынском каньоне, на Кольсае, Большом Алматинском озере и других красивых местах, где сегодня наблюдается большой наплыв посетителей, оставляющих за собой горы мусора.

Почему бы нам не перенять опыт южноафриканского государства, которое, по версии путеводителя Lonely Planet, считается одним из лучших направлений экотуризма в мире? 40% его территории имеют по закону особо охраняемый статус.

 

#Казахстан #Алматы #туризм #Кольсай

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