Колыбель тюркского мира

Общество
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Наталия Хомс

В Национальном музее РК открылась экспозиция «Туркестан на рубеже тысячелетий».

фото Игоря Бургандинова

В торжественном открытии выставки приняли участие государственные и общественные деятели, представители научной и творческой интеллигенции, государственных органов.

Обращаясь к гостям, вице-министр культуры и информации Арман Жудебаев подчеркнул, что экспозиция специально приурочена к главному национальному празднику страны – Дню Республики.

– Наша культурная история берет свое начало с давних времен. Выставка «Туркестан на рубеже тысячелетий» рассказывает о богатой истории древнего города, ставшего сегодня духовной столицей тюркского мира, – отметил Арман Жудебаев.

Директор Центра по изучению исламской истории, искусства и культуры профессор Дженгиз Томар отметил, что Туркестан – город с богатым культурным наследием. А секретарь правления Союза писателей Казахстана, профессор Кулбек Ергобек пожелал Туркестану процветания в новую эпоху.

– Такая выставка наглядно демонстрирует двухтысячелетнюю историю священного Туркестана, являющегося духовным центром цивилизации Великой степи, и может считаться большим шагом на пути к восстановлению нашей национальной памяти, – считает депутат Мажилиса Парламента РК Еркин Абил.

Экспозиция состоит из трех частей: «Древний Туркестан», «Туркестан – духовный центр тюркского мира», «От Улуса Джучи до Казахского ханства». Основу ее составляют экспонаты из фондов Государственного историко-культурного музея-заповедника «Азрет Султан».

– Представляем особо ценные, уникальные экспонаты периода построения мавзолея Ходжи Ахмета Ясауи. Например, подсвечники XIV века – единственные в своем роде. Смастерили их по приказу Амира Тимура специально для мавзолея. Таким образом, несколько предметов – тайқазан, подсвечники и лауха (наконечник флага. – Прим. авт.) – представлены у нас в штучном экземпляре, – рассказал директор музея-заповедника Маулен Садыкбаев.

Всего выставлено 127 экспонатов. Здесь не только предметы археологических раскопок – вооружение, керамические изделия, монеты, украшения, но и архивные документы, фото- и видеоматериалы, литературные произведения и уникальные научные труды древних авторов по философии, математике, физике.

#культура #Астана #выставка #музей #история #День Республики

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