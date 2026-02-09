Команда Казахстана по дзюдо завоевала ещё две медали на Grand Slam

Спорт
139

Таким образом, сборная Казахстана завершила турнир с тремя бронзовыми наградами

Фото: пресс-служба НОК РК

Представители сборной Казахстана по дзюдо Абылайхан Жубаназар и Нурлыхан Шархан стали бронзовыми призёрами турнира серии Grand Slam, прошедшего в Париже (Франция), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В весовой категории до 81 кг Абылайхан Жубаназар в схватке за третье место одержал победу над австрийцем Берндом Фащингом.

Нурлыхан Шархан в весе до 100 кг боролся за бронзовую медаль с представителем Нидерландов Симеоном Катариной. В этом противостоянии казахстанский спортсмен оказался сильнее.

Таким образом, сборная Казахстана завершила Grand Slam с тремя бронзовыми наградами. Ранее третьим стал Аман Бакытжан (до 60 кг).

 

#дзюдо #медали #Grand Slam

