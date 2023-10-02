Казахстанские легкоатлеты завоевали бронзу Азиатских игр

Сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете на Азиатских играх в Ханчжоу (КНР), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта РК.

Фото: Турар Казангапов

В смешанной эстафете 4×400 метров сборная Казахстана (Дмитрий Коблов, Александра Залюбовская, Давид Ефремов, Аделина Земс) заняла 3-е место после Бахрейна и Индии.

Результат Бахрейна – 3:14.02, Индии – 3:14.34, Казахстана – 3:24.85.

Напомним, что в 2018 году наши соотечественники завоевали в смешанной эстафете серебряную медаль.