Комбайн задавил рабочего во время уборки урожая в Акмолинской области
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Мужчина скончался при транспортировке в центральную районную больницу
Трагедия произошла в Аршалынском районе Акмолинской области. Во время уборки урожая комбайн наехал на 58-летнего работника сельхозпредприятия, передает Kazpravda.kz
По данным ДП Акмолинской области, водитель комбайна, совершая маневр разворота, наехал на погибшего.
«Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка государственным инспектором труда», – сообщили в ведомстве.