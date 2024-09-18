Комбайн задавил рабочего во время уборки урожая в Акмолинской области

Мужчина скончался при транспортировке в центральную районную больницу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Трагедия произошла в Аршалынском районе Акмолинской области. Во время уборки урожая комбайн наехал на 58-летнего работника сельхозпредприятия, передает Kazpravda.kz

По данным ДП Акмолинской области, водитель комбайна, совершая маневр разворота, наехал на погибшего.