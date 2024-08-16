Комитет госинспекции труда начнет работать с 1 сентября

Занятость
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Об этом на республиканском совещании по исполнению поручений главы государства сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 сентября при Минтруда начнет работать Комитет государственной инспекции труда, передает Kazpravda.kz 

По информации Акмади Сарбасова, в текущем году на 7% увеличилось количество проверок работодателей.

Кроме того, он сообщил о проводимой работе по обеспечению достойных условий труда, в том числе по выявлению и устранению нарушений, мерах, направленных на снижение задолженности по заработной плате и уровня производственного травматизма.

Подробно вице-министр остановился на проводимой работе по модернизации национальной системы управления охраной труда.

« С 2025 года планируется полномасштабный переход на процедуру интегральной оценки профессиональных рисков и усиление требований к спецорганизациям с акцентом на применение цифровых инструментов и приборов.

Будут внедрены риск-ориентированные и проактивные механизмы выбора средств индивидуальной защиты и предоставления социальных гарантий. Будет приниматься целый комплекс мер, направленных на обеспечение вовлеченности в улучшение условий труда трех сторон – государства, работодателя и работника, что окажет положительное влияние на повышение качества рабочей силы и сбережение трудовых ресурсов», – сообщил Акмади Сарбасов.

Он также рассказал о предпринимаемых мерах по декларированию трудовых отношений путем перевода штатного расписания и заключения трудовых и коллективных договоров в электронный формат, внедрении информационного модуля «Автоматизированное рабочее место профсоюзов».

Сарбасов сообщил, что 6 августа было принято постановление правительства о создании Комитета государственной инспекции труда и его территориальных департаментов.

«Работа по образованию Комитета и его территориальных департаментов, укомплектованию штатов завершится в августе. И уже с 1 сентября государственные инспекторы труда будут работать в штатном режиме. До конца августа Комитетом и местными исполнительными органами будут завершены все необходимые юридические и технические процедуры.  Это позволит усилить государственный контроль за соблюдением трудового законодательства и защиту трудовых прав работников», – резюмировал вице-министр.

#комитет #Минтруда #инспекция труда

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