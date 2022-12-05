Два комитета хотят упразднить в МВД

Опубликован проект постановления Правительства об упразднении Комитета административной полиции и Комитета миграционной службы МВД, передает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Проект постановления находится на публичном обсуждении до 19 декабря 2022 года.

В тексте постановление говорится:

1. Упразднить государственное учреждение Комитет административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан, государственное учреждение Комитет миграционной службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

2. Министерству внутренних дел Республики Казахстан в установленном законодательством порядке принять меры, вытекающие из настоящего постановления.

3. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2005 года № 607 "Вопросы Министерства внутренних дел Республики Казахстан" следующие изменения: в Положении о Министерстве внутренних дел Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением: подпункты 3, 4 пункта 2 главы 1 исключить.

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

В пояснительной записке сказано, что реализация проекта не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета.