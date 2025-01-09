Комитет по инаугурации Трампа распродал все VIP-билеты

Некоторые спонсоры, направившие десятки миллионов долларов в фонд инаугурации, не смогут попасть на церемонию

Фото: Reuters / Carlos Barria

Как сообщила газета NYT, команде республиканца удалось собрать более $170 млн, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Комитет по инаугурации избранного президента США Дональда Трампа больше не продает билеты на церемонию вступления политика в должность.

По информации издания, итоговая сумма сбора оказалась «настолько велика», что ряд спонсоров, направивших десятки миллионов долларов в фонд инаугурации, оказались лишь в листе ожидания. Нескольким из них уже сообщили, что они не смогут получить VIP-билеты.

Газета напомнила, что перед первым президентским сроком, в 2017 году, команде Трампа удалось собрать на инаугурацию $107 млн.

По условиям, которые установил комитет, пожертвовавшие $1 млн или собравшие $2 млн, получат по 6 билетов на 6 мероприятий, среди которых непосредственно церемония вступления Трампа в должность и торжественный ужин с президентом и его женой.

Газета отметила, что «ажиотаж вокруг пожертвований на инаугурацию Трампа подчеркивает, насколько состоятельные спонсоры и компании стремятся заслужить расположение» будущего лидера страны.

Трамп выиграл президентские выборы 5 ноября. Он нанес поражение представительнице демократов вице-президенту США Камале Харрис. Республиканцам удалось взять под контроль Сенат Конгресса, а также сохранить большинство в Палате представителей.

Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.