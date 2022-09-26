Фото: акимат Астаны
Технологии , Цифровизация
Коммунальные договоры могут заключать электронном формате жители Астаны

В городе Астане i-Qala запустил проактивные услуги заключения коммунальных договоров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram акимата столицы.

Жители столицы смогут посредством проактивной услуги заключить договор на электро-, водо- и теплоснабжение, вывоз мусора и обслуживание лифта.

«Для того чтобы получить услугу проактивно, иными словами в электронном формате, астанчанам требуется лишь ответить на SMS-уведомление от 1414, пройти анкетирование и дать разрешение на использование персональных данных. Уже через 5 минут после этого на номер телефона заявителя приходит уведомление с поздравлением о заключении всех необходимых договоров», – пояснили в акимате.

Главная задача проактивной услуги – автоматизация и транспарентность процесса оказания услуг, исключение бумажной волокиты, а также возможности коррупционных рисков, исключение контакта с услугодателями.

Стоит отметить, что за последние 3 года центр городских услуг i-Qala оказал 317 тысяч коммунальных услуг, обслужил более 80 тысяч жителей Астаны.

 

 

 

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