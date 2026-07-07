Неустойчивая погода сохранится в Казахстане

Синоптики «Казгидромета» прогнозируют сильную жару на большей части страны, сообщает Kazpravda.kz
По данным метеослужбы, с прохождением атмосферных фронтов на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды.
8 июля на севере, в центре республики прогнозируются дожди с грозами, 9 июля на западе ожидаются сильные дожди, шквал, возможен град.
В западных, южных, восточных регионах ожидается усиление ветра.
Прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха: на северо-западе, в центре страны - до сильной жары 35-39°C, в отдельных регионах до очень сильной жары 41°C, на севере - до сильной жары 35-38°C.
На остальной территории существенных изменений температурного фона не ожидается.