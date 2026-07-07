Неустойчивая погода сохранится в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, с прохождением атмосферных фронтов на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды.

8 июля на севере, в центре республики прогнозируются дожди с грозами, 9 июля на западе ожидаются сильные дожди, шквал, возможен град.

В западных, южных, восточных регионах ожидается усиление ветра.

Прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха: на северо-западе, в центре страны - до сильной жары 35-39°C, в отдельных регионах до очень сильной жары 41°C, на севере - до сильной жары 35-38°C.

На остальной территории существенных изменений температурного фона не ожидается.