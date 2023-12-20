Компания NCОC запустила новые водоочистные сооружения для сокращения выбросов в окружающую среду

Экономика
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Компания NCOC завершила строительство новых водоочистных сооружений на установке комплексной подготовки нефти и газа (УКПНиГ) «Болашак»

Фото: NCOC

30-летие Северо-Каспийского проекта NCOC отмечает запуском новых водоочистных сооружений, установленных на УКПНиГ «Болашак» в Атырауской области. Этот крупный проект направлен на последующее сокращение водозабора из трубопровода Астрахань – Мангистау и улучшение качества сбрасываемых в пруды испарения очищенных сточных вод благодаря дополнительной очистке стоков, поступающих из УКПНиГ«Болашак».

Строительство новых водоочистных сооружений на наземном комплексе было начато в 2020 году. Объем работ данного проекта включал как строительные работы на существующей установке очистки пластовой воды на территории УКПНиГ, так и строительство новой отдельной установки очистки воды (все стоки). На существующей установке очистки сточных вод были построены резервуар для некондиционной воды, блок подачи химических реагентов, отпарная колонна кислой воды, теплообменники, подстанция,  а также различные насосы и вспомогательные системы. На площадке новых водоочистных сооружений, на расстоянии 1,6 км от УКПНиГ «Болашак» в направлении прудов-испарителей, возведена автоматическая установка очистки воды, которая не требует постоянного присутствия персонала в комплекте с различными резервуарами, высокотехнологичной фильтрационной установкой, системами автономного инженерного обеспечения и аварийного энергоснабжения и другими вспомогательными системами.

В пик строительства на площадке было задействовано порядка 1500 человек, включая персонал подрядных организаций. Более того, NCOC продемонстрировала свою приверженность развитию местного содержания задействовав на проекте более 3000 граждан Казахстана и значительное количество оборудования, произведенное в Казахстане. Максимальная производительность водоочистных сооружений составит порядка 110 м3/ч или 2640 м3/сутки. Такая производительность является достаточной для производственных операций в штатном режиме. После запуска новых водоочистных сооружений ожидается повышение экологической эффективности очистки сточных вод за счет снижения содержания в них таких загрязняющих веществ, как нефть, сероводород, железо и взвешенные твердые частицы.

Учитывая дефицит водных ресурсов в Казахстане, важно сократить ее использование в производственных целях. Очистка пластовой воды, поступающей с морского и наземного производственных комплексов будет осуществляться в два этапа: сначала на производственной площадке, а затем на новых объектах. Очищенные производственные сточные воды, образующиеся на технологических установках, будут в максимальной мере повторно использоваться на производстве, что позволит сократить объем забора пресной воды из водовода Астрахань – Мангистау. С целью оборотного водопользования качество очищенных сточных вод будет приведено в соответствие с требованиями, предъявляемыми к воде для использования в технологических процессах.

«Наша цель - эффективно использовать водные ресурсы и уменьшить воздействие на окружающую среду. В этом плане проект водоочистных сооружений является одним из критически важных проектов, который позволяет решить как производственные, так и экологические вопросы. При строительстве сооружений мы учли вопросы применения передовых технологий и практик природоохранной деятельности», - отметил генеральный менеджер по проектам модернизации существующих сооружений NCOC Юрий Аманбаев.

#вода #NCOC #очистка #фильтр

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