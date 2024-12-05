Компенсации по депозитам в связи с ростом курса доллара не будет – Нацбанк

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов заявил, что сейчас уровень ставок по депозитам достаточно высокий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Тelegram-канал «ПАРАГРАФ»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отвечая на вопрос, почему в 2022 году была предусмотрена компенсация, а при нынешних обстоятельствах нет, он отметил, что тогда были совершенно другие геополитические обстоятельства.

«Тогда курс, как вы помните, прыгнул очень сильно, примерно с 400 до 530. На тот момент ставки по депозитам были в районе 8-9%. То есть у людей под 8-9% на депозите деньги лежали. Или сейчас - под 15%», - сказал Сулейменов.

К тому же у государства в данный момент достаточно ограниченные финансовые ресурсы, добавил он.