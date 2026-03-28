Компенсирующий тариф в наказание монополистам ЖКХ 28 марта 2026 г. 6:15 1 Елена Ульянкина собственный корреспондент по Карагандинской области Скоро завершится мораторий на повышение тарифов, но в Карагандинской области об их росте пока никто не заявляет. Наоборот, некоторым услугодателям придется снизить свои расценки. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Все благодаря результатам проверок, которые провели специалисты территориального департамента Комитета по регулированию естественных монополий. Они изучили отчеты об исполнении тарифных смет и инвестиционных программ и обнаружили нарушения. 18 компаний-монополистов не выполнили взятые на себя обязательства и не потратили по назначению 3,1 млрд тенге. А значит, их нужно возвратить потребителям. Самую большую сумму вернут жителям Карагандинской области водные монополисты – 2,27 млрд тенге. Почти 670 млн тенге – долг компаний, которые передают электроэнергию. Теплоснабжающие и газоснабжающие организации обязаны отдать своим потребителям 108 млн и 56 млн тенге соответственно. Отметим, что возврат платы за коммунальные услуги будет осуществляться не напрямую, а через временные компенсирующие тарифы. Этот механизм предусмотрен Законом РК «О естественных монополиях». По данным карагандинского департамента КРЕМ, компенсирующие тарифы в регионе будут действовать до 1 марта 2027 года. #Карагандинская область #ЖКХ #тарифы