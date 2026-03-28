Компенсирующий тариф в наказание монополистам

ЖКХ
1
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Скоро завершится мораторий на повышение тарифов, но в Карагандинской области об их росте пока никто не заявляет. Наоборот, некоторым услугодателям придется снизить свои расценки.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Все благодаря результатам проверок, которые провели специалисты территориального департамента Комитета по регулированию естественных монополий. Они изучили отчеты об исполнении тарифных смет и инвестиционных программ и обнаружили нарушения. 18 компаний-монополистов не выполнили взятые на себя обязательства и не потратили по назначению 3,1 млрд тенге. А значит, их нужно возвратить потребителям.

Самую большую сумму вернут жителям Карагандинской области водные монополисты – 2,27 млрд тенге. Почти 670 млн тенге – долг компаний, которые передают электроэнергию. Теплоснабжающие и газоснабжающие организации обязаны отдать своим потребителям 108 млн и 56 млн тенге соответственно.

Отметим, что возврат платы за коммунальные услуги будет осуществляться­ не напрямую, а через временные компенсирующие тарифы. Этот механизм предусмотрен Законом РК «О естественных монополиях». По данным карагандинского департамента КРЕМ, компенсирующие тарифы в регионе будут действовать до 1 марта 2027 года.

#Карагандинская область #ЖКХ #тарифы

Популярное

Все
Золотые лучницы
Пробуждение мира
Заказ к столу доставит Арыстан
Первые в Тагайтае
Пусть в зале не смолкает смех!
Греческий бенефис Ерекешевой
Исчезающий источник жизни
Резонансное ДТП
Увеличилась нагрузка на соцобъекты
Встречи с личным составом
Школа искусств открылась в селе
Астана масштабно отмечает Наурыз: концерты, VR-юрты, дрон-шоу и ярмарки
Президент высоко оценил динамику развития Туркестанской области
В Кызылорде запустили проект по развитию рабочих профессий
Казахстан накроют туманы, бури и сильный ветер
Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме Шахтинска
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана
Сколько стоит казан плова в Казахстане подсчитали в Бюро нацстатистики
Снижена административная нагрузка
Главы государств мира поздравляют Токаева с праздником Наурыз
Смысловой каркас новой общественной этики
Президент принял участие в народных гуляньях по случаю праздника Наурыз
Недорогой бензин в Казахстане: преимущество или ущерб экономической эффективности
Наурыз в новом формате: как Астана объединила традиции и технологии
«Референдум заложил основу новой архитектуры власти» – политолог
В Казахстане прошёл масштабный конкурс национальных игр среди детей
Стрельба из лука на верблюде: в Алматы установлен мировой рекорд
Беспилотное авто прокатилось по улицам Астаны
Президенты Казахстана и Ирана обменялись поздравлениями по случаю Ораза айт и Наурыза
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана

Читайте также

Более 19 тысяч км сетей отремонтировали в Казахстане
В Казахстане утвердили новые требования к приборам учета во…
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге …

